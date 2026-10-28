Práce v zahraničí už dávno není jen záležitostí studentů a brigádníků. Zajímavé příležitosti existují také pro technické specialisty, zdravotníky, řemeslníky, pracovníky v logistice, IT nebo dalších odborných profesích. Vždy je ale zásadní nepodcenit přípravu. „Při hledání práce v zahraničí je dobré řešit dvě věci současně: nejen samotnou pracovní nabídku a zaměstnavatele, ale také praktické povinnosti spojené s pobytem v jiné zemi,“ vysvětluje Tomáš Pavlíček z Jobs.cz.
Vidina rychlého výdělku může být past
Touha po práci v cizině se snadno může stát pastí. „Zejména u sezónních nebo manuálních profesí se setkáváme s případy, kdy lidé až na místě zjistí, že skutečné pracovní podmínky jsou výrazně horší, než očekávali,“ varuje Jiří Halbrštát z ManpowerGroup. Před odjezdem je proto vždy nezbytné si podrobně prostudovat smlouvu a prověřit reálné životní náklady v dané lokalitě.
Mzda není všechno
Vyšší částka na inzerátu ještě neznamená, že tolik peněz skutečně uvidíte. „Je potřeba zjistit, zda je uváděná mzda hrubá, nebo čistá, kolik hodin týdně člověk skutečně odpracuje, zda má garantovaný počet směn a jak jsou placeny přesčasy. U některých nabídek může být vysoký inzerovaný výdělek podmíněn velkým množstvím přesčasů nebo příplatky, na které zaměstnanec nemusí vždy dosáhnout,“ vypočítává Halbrštát. Je nutné počítat i s vyššími životními náklady, daněmi a poplatky.
Na co si dát pozor před podpisem smlouvy
Hrubá vs. čistá mzda: Vždy si ověřte, zda je částka před zdaněním, kolik hodin týdně odpracujete a jak jsou placeny přesčasy či směny.
Srážky ze mzdy: Zjistěte si cenu ubytování, dopravy či pracovního oblečení a zda vám je zaměstnavatel bude automaticky srážet z výplaty.
Podmínky smlouvy: Ptejte se na délku zkušební doby a podmínky ukončení poměru.
Rada: Nedejte na sliby a čtěte smlouvy
Nikdy neodjíždějte do zahraničí jen na základě ústního příslibu nebo zpráv v telefonu. Pokud je smlouva napsána v jazyce, který plně neovládáte, nechte si ji před podpisem přeložit nebo vysvětlit.
Rada: Proklepněte zaměstnavatele
„Zaměstnavatel by měl mít dohledatelnou firmu, adresu, webové stránky a jasně popsané podmínky práce,“ radí Pavlíček. Zvýšená opatrnost je na místě u nabídek, kde zaměstnavatel komunikuje pouze přes soukromý e-mail nebo chat, nechce sdělit konkrétní informace o práci nebo požaduje peníze předem. „Stejně tak není vhodné posílat neznámému člověku údaje k platební kartě nebo jiné citlivé bankovní informace,“ dodává.
Rada: Uložte si kopie dokladů
Před odjezdem je praktické uložit si elektronicky kopie důležitých dokumentů. „Patří mezi ně občanský průkaz nebo pas, pracovní smlouva, doklady o pojištění a případně diplomy nebo doklady o kvalifikaci. Hodí se mít u sebe také kontakty na zaměstnavatele, pojišťovnu a český zastupitelský úřad,“ vypočítává Pavlíček.
Poraďte se s odborníky z EURES
Zájemci o práci v cizině často netuší, že řadu důležitých informací získají i na úřadech práce. „Na každé krajské pobočce Úřadu práce ČR působí poradce sítě EURES, který má přehled o situaci na trhu práce, administrativních náležitostech spojených s prací a pobytem v zemích Evropské unie, Evropského hospodářského prostoru a Švýcarska. Poradí vám například s tvorbou životopisu, se základy pracovněprávních vztahů a dalšími praktickými otázkami,“ vysvětluje Jarka Balleková , mluvčí Generálního ředitelství Úřadu práce ČR.
Pozor na zdravotní pojištění
V rámci EU, v Norsku, Islandu, Lichtenštejnsku a Švýcarsku nemůžete být pojištěni ve dvou zemích naráz. Jakmile nastoupíte do práce, musíte se odhlásit u své české zdravotní pojišťovny a vrátit modrou kartičku pojištěnce. „Po přihlášení v dané zemi k jejímu systému zdravotního pojištění vám bude zaměstnavatel ze mzdy odvádět zdravotní pojištění podle místních pravidel,“ vysvětluje mluvčí Balleková.
Po splnění administrativních náležitostí vám bude strháváno i tzv. sociální (důchodové) pojištění. „Legálně odpracované doby se tak započítávají například na doby potřebné pro přiznání starobního důchodu, pro výpočet případné podpory v nezaměstnanosti po skončení zaměstnání apod.,“ dodává mluvčí.
Kde hledat práci
„Nejbezpečnější je hledat práci přímo na kariérních stránkách zaměstnavatelů, prostřednictvím zavedených personálních agentur nebo evropského portálu EURES,“ vysvětluje Halbršát.
Zkuste:
Evropský portál pracovní mobility (EURES) nabízí přes dva miliony prověřených volných míst napříč zeměmi EU, EHP a Švýcarskem.
Národní úřady práce: Pokud ovládáte místní jazyk, hledejte přímo na oficiálních portálech tamních úřadů (např. Arbeitsagentur v Německu nebo AMS v Rakousku).
Stránky www.europeanjobdays.eu, kde se pravidelně konají online burzy práce
Specializované programy mimo EU: práce přes programy typu Working Holiday (pro mladé do 30 či 35 let) na oficiálních stránkách ambasád daných zemí (např. Kanady, Nového Zélandu nebo Austrálie).