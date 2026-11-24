Žák s autismem vyskočil z okna školy v Litvínově: Stížnost matky!
Z okna Základní školy speciální a Praktické školy v Litvínově vyskočil chlapec (11) s autismem. S lehkým zraněním skončil v nemocnici. Zatímco se případem zabývají kriminalisté, matka žáka kritizuje dohled školy. Na případ jako první upozornil server iDNES.cz.
K pádu z okna přízemní učebny došlo 16. listopadu krátce před 11. hodinou. Jak uvedl server iDNES.cz, hoch spadl z výšky zhruba 2,2 až 2,5 metru. Utrpěl zhmoždění kotníku a chodidla. Skončil v nemocnici.
Kriminalisté případ vyšetřují jako pokus o sebepoškození. To ale matka žáka vyvrací. Podle ní si její syn úmyslně ublížit nechtěl. Z jakého důvodu k pádu došlo, si ale nedokáže vysvětlit. Michaela zároveň kritizuje postup školy. Ve speciální škole údajně nebyla dostatečně zabezpečena okna. Zaměstnanci podle matky navíc nevykonávali odpovídající dohled a snažili se celou událost ututlat. Kvůli incidentu se obrátila na Českou školní inspekci. Rodina zároveň na sociálních sítích poprosila o pomoc případné svědky.
Podle ředitelky školy Jitky Havelkové škola přijala nová bezpečnostní opatření. Okolnosti případu odmítla vzhledem k probíhajícímu vyšetřování blíže komentovat.
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