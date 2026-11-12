Policista v Přibyslavi srazil školáka: Zraněnému chlapci pomohl starosta

Ilustrační foto
Ilustrační foto  (Autor: Blesk.cz - David Malík)
Autor: Martin Lisičan, ČTK - 
12. listopadu 2026
18:19

Policejní auto srazilo v pondělí ráno na přechodu pro chodce v Přibyslavi na Havlíčkobrodsku žáka třetí třídy. Hoch s lehkým zraněním skončil v nemocnici. Přímým svědkem události přitom byl i starosta obce, který zraněnému chlapci na místě pomáhal.

Nehoda se stala krátce před sedmou hodinou ranní v Tyršově ulici. Policista ve službě chlapce zřejmě přehlédl, když městem projížděl při své běžné činnosti. Neměl zapnutý maják ani sirénu. Dechová zkouška u něj byla negativní. Informovala o tom mluvčí policie Dana Čírtková.

Přímým svědkem nehody byl i starosta Přibyslavi Martin Kamarád (ODS). V době nehody čekal na protější autobusové zastávce. „Periferně jsem viděl malého, jak přechází silnici. Pak jsem slyšel brzdění, otočil jsem se a viděl auto, jak ho nabralo. Letěl přes kapotu, respektive kapota ho odhodila dopředu,“ uvedl Kamarád pro server Novinky

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Podle starosty auto jelo rychlostí zhruba 40 kilometrů v hodině. Těsně před střetem policista prudce brzdil. Zraněnému chlapci starosta následně přispěchal na pomoc. Hoch s řadou pohmožděnin skončil v nemocnici.

Kamarád se domnívá, že svou roli při nehodě mohly sehrát také zhoršené světelné podmínky a tmavé oblečení chlapce. Situaci navíc mohl komplikovat elektrorozvaděč v blízkosti přechodu, který podle starosty z některých úhlů brání řidičům ve výhledu. Případ v tuto chvíli vyšetřuje policie.

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Šílenou jízdu seniora zachytila kamera.
Zdroj: Městská policie Žďár nad Sázavou

Témata:
ODSPřibyslavokres Havlíčkův Brodnemocnicestarostapřechod pro chodcenehodazranění
Martin Lisičan
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Pavel Lang ( 14. listopadu 2026 10:17 )

Takže vinen je sražený chlapec pro nevhodné oblečení a rozvaděč, respektive ten, kdo ho umístil na nevhodné místo. Čekatel na rentu je v pohodě a dostane vyznamenání z rukou komunisty Metnara. Tak alespoň že chlapec nemá snad vážnější zranění a bude v pořádku.

Borec nakonec ( 13. listopadu 2026 15:20 )

Ale před tím do vyšetřovací vazby ☝️

Pepe ( 13. listopadu 2026 01:49 )

Šup s poldou na pracák.

krapotkin ( 13. listopadu 2026 00:26 )

Aspoň něco udělal. Náš starosta si sedí na teplém místečku a bere za flákání nehorázný plat.

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