Policista v Přibyslavi srazil školáka: Zraněnému chlapci pomohl starosta
Policejní auto srazilo v pondělí ráno na přechodu pro chodce v Přibyslavi na Havlíčkobrodsku žáka třetí třídy. Hoch s lehkým zraněním skončil v nemocnici. Přímým svědkem události přitom byl i starosta obce, který zraněnému chlapci na místě pomáhal.
Nehoda se stala krátce před sedmou hodinou ranní v Tyršově ulici. Policista ve službě chlapce zřejmě přehlédl, když městem projížděl při své běžné činnosti. Neměl zapnutý maják ani sirénu. Dechová zkouška u něj byla negativní. Informovala o tom mluvčí policie Dana Čírtková.
Přímým svědkem nehody byl i starosta Přibyslavi Martin Kamarád (ODS). V době nehody čekal na protější autobusové zastávce. „Periferně jsem viděl malého, jak přechází silnici. Pak jsem slyšel brzdění, otočil jsem se a viděl auto, jak ho nabralo. Letěl přes kapotu, respektive kapota ho odhodila dopředu,“ uvedl Kamarád pro server Novinky.
Podle starosty auto jelo rychlostí zhruba 40 kilometrů v hodině. Těsně před střetem policista prudce brzdil. Zraněnému chlapci starosta následně přispěchal na pomoc. Hoch s řadou pohmožděnin skončil v nemocnici.
Kamarád se domnívá, že svou roli při nehodě mohly sehrát také zhoršené světelné podmínky a tmavé oblečení chlapce. Situaci navíc mohl komplikovat elektrorozvaděč v blízkosti přechodu, který podle starosty z některých úhlů brání řidičům ve výhledu. Případ v tuto chvíli vyšetřuje policie.
Takže vinen je sražený chlapec pro nevhodné oblečení a rozvaděč, respektive ten, kdo ho umístil na nevhodné místo. Čekatel na rentu je v pohodě a dostane vyznamenání z rukou komunisty Metnara. Tak alespoň že chlapec nemá snad vážnější zranění a bude v pořádku.