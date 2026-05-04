Drama ve škole na Písecku: Pro zraněnou školačku letěl vrtulník

Autor: ČTK - 
4. května 2026
13:55

Při incidentu mezi žáky na základní škole v Milevsku na Písecku se v pondělí zranila dívka. Byla při vědomí a vrtulník ji přepravil do nemocnice. Informovala o tom jihočeská policie a záchranná služba.

„Došlo k incidentu mezi žáky, při kterém byla zraněna nezletilá dívka. Vzhledem k věku nebudeme sdělovat žádné další informace,“ řekl mluvčí jihočeské policie Milan Bajcura.

Záchranáři na místo vyjeli krátce před 11:30. „V budově základní školy došlo k úrazu nezletilé dívky, která byla při příjezdu posádek při vědomí a se záchranáři komunikovala. Následně byla po poskytnutí přednemocniční neodkladné péče letecky transportována do nemocnice k dalšímu vyšetření,“ uvedl mluvčí jihočeské záchranky Vojtěch Míra.

