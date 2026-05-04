Při nehodě dráhy v Hradci se zranily děti: Bouře na sítích!

Při nehodě horské dráhy na v Hradci Králové se zranilo osm dětí a jeden dospělý (2.5.2026)
Autor: Nicole Kučerová, Kamil Morávek - 
4. května 2026
11:50

Na hradecké Májové pouti došlo v sobotu 2. května k nehodě na malé horské dráze. Osm dětí a jeden dospělý utrpěli zranění, naštěstí nikdo nebyl bezprostředně ohrožen na životě. Na sociálních sítích se návštěvníci bouří.

V sobotu 2. května vyjížděli královéhradečtí záchranáři na Májovou pouť k vykolejenému vozíku z horské dráhy. Celkem museli ošetřovat devět lidí, z toho osm dětí. „Všichni utrpěli lehká poranění a k dalšímu vyšetření byli přepraveni do Fakultní nemocnice Hradec Králové,“ napsali záchranáři na sociálních sítích.

Na místě zasahovali i hasiči. „Vyslali jsme 3 jednotky a technický kontejner pro případnou potřebu vyproštění většího počtu osob nebo stabilizace konstrukce atrakce,“ napsali. Další nebezpečí už podle jejich odhadů nehrozí.

Na sociálních sítích se přesto zvedla vlna pobouření. Rodiče nechápou, že po incidentu pouť dále fungovala bez přerušení, přestože podle nich nejsou atrakce v použitelném stavu. Údajně měly problémy i další návštěvníci. „Včera jsme tam byli a klukům se otvírala zábrana za jízdy. Málem jsem dostala infarkt a říkala jsem si, že ta atrakce fakt není v dobré kondici,“ vyjádřila se vyděšená maminka.

„Nechápu, že tam někdo vůbec leze. Stavěný rychlostí blesku bez žádný kontroly. X desítek let starý, miliónkrát složený a rozebraný. Kdybyste s dětma jeli radši na výlet!“ vzkázal naštvaný komentující. „Na tyhle dráze jsem jezdil já ještě jako malej. Poslední servis proběhl zřejmě ve stejné době,“ dodal další směrem ke stáří atrakce. 

Další uživatel popsal hrůzný zážitek přímo ze sobotní poutě. „Byl jsem u toho a vše viděl. Pomáhal jsem lidem z dráhy a nic příjemného to nebylo,“ vylíčil. Jiní návštěvníci naopak pouť brání a pochvalují si skvělé zážitky a adrenalin.

Nicole Kučerová
