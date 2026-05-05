Virus decimuje posádku výletní lodi: Mezi mrtvými i manželský pár

Na výletní lodi v Atlantiku zemřeli tři lidé.
Aktualizováno -
5. května 2026
06:15
Autor: ČTK - 
4. května 2026
05:50

S výletní lodí u pobřeží Kapverdských ostrovů, kde se vyskytla nákaza hantavirem, lékaři nově spojují sedm možných případů. Uvedla to Světová zdravotnická organizace (WHO) s tím, že laboratorně potvrzené jsou zatím dva případy. Mezi mrtvými je i manželský pár.

Tři lidé zemřeli a čtyři jsou nemocní, z nichž jeden je v kritickém stavu. Hantavirus je vzácné, ale potenciálně smrtelné onemocnění, které se šíří trusem infikovaných hlodavců.

Loď vyplula z Argentiny. Po připlutí na ostrov Svatá Helena zemřel sedmdesátiletý Nizozemec. U jeho o rok mladší manželky se příznaky onemocnění projevily už na palubě, následně zemřela v péči lékařů v johannesburské nemocnici. V nemocnici v tomto jihoafrickém městě bojuje o život devětašedesátiletý Brit.

Třetí zemřelá osoba je německé národnosti. Média dříve informovala, že toto tělo se nadále nachází na palubě. Nizozemská společnost Oceanwide Expeditions, která cestu organizuje, se snaží podle Reuters dojednat odvoz těla a také evakuaci dvou členů posádky s příznaky infekce a jednoho cestujícího. Tento cestující byl blízkým zemřelého, příznaky nákazy ale nevykazuje.

Společnost také uvedla, že se snaží zajistit možné vylodění a lékařské vyšetření všech zhruba 150 cestujících na Kanárských ostrovech. Španělsko sdělilo, že takovou žádost ještě neobdrželo.

Hantavirus je vzácné virové dýchací onemocnění, které provázejí bolesti hlavy, závratě, horečka, nevolnost, průjem a bolesti žaludku, po nichž následuje náhlý nástup vážných dýchacích potíží. Na nákazu zatím neexistuje žádná léčba, lék ani vakcína. Úmrtnost dosahuje 35 až 50 procent.

Uživatel_6319426 ( 4. května 2026 06:17 )

To tam měla bohdalka oslavu...

