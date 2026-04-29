"Štempl" od WHO: Česko má špičkový zdravotnický tým pro zásahy u světových katastrof
Český zdravotnický tým bude moci být nasazen v zahraničí a poskytovat zdravotní péči lidem zasaženým přírodní katastrofou, epidemií nebo jinou mimořádnou událostí. Mezinárodní certifikaci Světové zdravotnické organizace (WHO) předali dnes její zástupci skupině Czech Emergency Response Team (CZERT) EMT 1 v Praze. Ověřovací návštěva WHO se uskutečnila v úterý a dnes v české metropoli a byla závěrečnou částí hodnocení připravenosti týmu.
Česká republika se po získáni certifikace zařadila mezi státy, které mají zdravotnický tým připravený k nasazení při mimořádných událostech a přírodních katastrofách podle nejvyšších mezinárodních standardů. Experti WHO a Evropské komise hodnotili zdravotnické postupy, personální zajištění, logistiku, soběstačnost týmu i schopnost fungovat v polních podmínkách.
„Získání certifikace je pro nás současně potvrzením, že naše zdravotnictví obstojí i v těch nejnáročnějších mezinárodních podmínkách. Tento tým je výsledkem dlouhodobé spolupráce zdravotníků, hasičů a dalších odborníků, kteří jsou připraveni pomáhat tam, kde zdravotnické systémy selhávají,“ uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (ANO).
Tým CZERT EMT 1 (donedávna zvaný Trauma tým ČR) má podle vedoucího lékaře týmu Milana Krtičky 38 členů, z nichž 26 je zdravotníků a zbývající část zařizuje logistiku. Celek je schopný poskytnout akutní zdravotnickou péči přímo v místě zásahu v šesti základních oborech, což je chirurgie a traumatologie, interní lékařství, gynekologie a porodnictví, pediatrie, intenzivní medicína a infekční lékařství.
„Jsme připraveni k odjezdu do 72 hodin od aktivace s tím, že poskytování zdravotní péče jsme schopni zahájit v podstatě do 24 hodin po příjezdu na místo. Díky vlastnímu technickému a logistickému zajištění jsme plně soběstační i v podmínkách bez funkční infrastruktury,“ dodal Krtička.
„Klasifikace EMT dle WHO představuje přísný mezinárodní proces ověřující kvalitu, soběstačnost a schopnost koordinace týmu při nasazení v katastrofách. V současnosti je ve světě klasifikováno přibližně 50 až 60 týmů,“ uvádí web týmu.
Čeští zdravotníci budou podle Vojtěcha součástí struktury, kterou tvoří 65 týmů na světě. Tým bude vysílán s finanční spoluúčastí ČR. Ze státního rozpočtu by bylo vyčleněno zhruba deset milionů korun, pokud by to schválila vláda. Další části by pak pokryla WHO nebo i země, do které by byl CZERT vyslán. Náklady spojené například s výcvikem jsou pak hrazeny buď z rozpočtu ministerstva zdravotnictví, nebo příslušných fakultních nemocnic.
Podle ministra vnitra Lubomíra Metnara (ANO) zajišťuje jeho úřad ve spolupráci s hasiči, aby byla jednotka schopna okamžitého nasazení a mohla pomoci tam, kde je to nejvíce potřeba. Díky získání certifikace bude CZERT EMT 1 veden v registru mezinárodně uznávaných zdravotnických týmů WHO a zároveň bude součástí Evropského souboru civilní ochrany. Do zahraničí může být vyslán prostřednictvím Mechanismu civilní ochrany EU.
CZERT EMT 1 vznikl při Fakultní nemocnici Brno ve spolupráci s ministerstvem zdravotnictví a ministerstvem vnitra, respektive generálním ředitelstvím Hasičského záchranného sboru. Tým je určen pro poskytování rychlé ambulantní neodkladné péče pacientům s akutními stavy, včetně tříděni pacientů, stabilizace jejich stavu a jejich předávání k dalšímu ošetření. Fungovat je schopen samostatně i na místech, kde jsou standardní zdravotnické služby narušeny.
