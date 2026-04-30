Panika kousek od českých hranic: Vzácný virus z hlodavců zabil člověka! Bělozubky žijí i u nás
V německé spolkové zemi zemřel člověk po nákaze extrémně vzácným, ale nebezpečným bornavirem, který lékaři spojují s malými hlodavci. Případ vyvolal mezi odborníky i veřejností obavy, protože infekce může mít dramatický průběh s vysokými horečkami a zánětem mozku. Přestože je její výskyt mimořádně ojedinělý, následky bývají podle lékařů často fatální.
V Bavorsku zemřel člověk po nákaze bornavirem. Dnes o tom informovala bavorská stanice Bayerischer Rundfunk (BR) s tím, že případy nákazy jsou mimořádně vzácné, ale nebezpečné. Zdrojem viru jsou pravděpodobně rejsci, v Německu pak konkrétně bělozubka bělobřichá, která se podle českého Státního zdravotního ústavu (SZÚ) vyskytuje také v Česku.
Věk a pohlaví zemřelé osoby úřady nezveřejnily, známo je jen to, že pocházela z okolí švábského městečka Bad Wörishofen.
Riziko nákazy je podle lékařů pro většinu lidí velmi nízké, nákaza je tak mimořádně vzácná, má ale dramatický a život ohrožující vývoj. Infekci doprovází vysoké horečky a zánět mozkových blan. V Německu se podle BR ročně nakazí dva až sedm lidí, 90 procent případů pak připadá na Bavorsko. V Česku nákaza u lidí podle dostupných dat na SZÚ zatím nebyla ohlášena.
Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.