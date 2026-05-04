Shořela oblíbená restaurace Dřevák: Fotky z místa zkázy
V noci na neděli zcela shořela restaurace Dřevák v areálu Kamencového jezera v Chomutově. V objektu se nikdo nenacházel. Zjišťování výše škody a příčiny požáru bude následovat.
Naprostá zkáza zůstala po nedělním požáru Dřeváku na Kamencovém jezeře v Chomutově. Plameny historickou stavbu z roku 1925, která byla před šesti lety za více jak dvě desítky miliónů zrekonstruována, totálně zničily. „Budeme jednat, co s tím. Zda vybudovat nový Dřevák, nebo jinou stavbu. Nevím. Je to moc brzo na konkrétní odpověď. První se musíme postarat o odstranění trosek,“ řekl v pondělí nešťastně Milan Märc, náměstek primátora. Předběžná škoda je odhadována na dvacet pět milionů korun.
Jedna z vyšetřovacích verzí podle osoby znalé vyšetřování je, že požár způsobila elektroinstalace.
Přístupný zůstává autokemp a chatky. Pro návštěvníky platí zákaz vstupu na hlavní molo, uvedli zástupci města na facebooku.
Na sociálních sítích se po události strhla vlna smutku. „Neskutečná škoda. Tak nádherně to bylo zrekonstruované,“ posteskla si jedna z návštěvnic. Další uživatelé upozornili na dlouholetou historii budovy.
