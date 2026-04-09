Obří požár na Semilsku: Hala se zřítila, škody jdou do stovek milionů!
Průmyslový areál s kovovýrobou shořel ve čtrvtek 9. dubna v Horkách u Staré Paky na Semilsku. Předběžnou škodu po rozsáhlém požáru odhadli hasiči na 300 milionů korun. Nikdo se nezranil. Uchráněné jsou hodnoty zhruba za 25 milionů korun, řekla ČTK zastupující mluvčí Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje Eva Masná. Ve 20:00 vyhlásil velitel zásahu lokalizaci, oheň dostali hasiči pod kontrolu a dál se nešíří. Zásah ale potrvá ještě dlouho.
Požár průmyslové haly u železniční trati byl na operační středisko hasičů nahlášen kolem 16:30. Hořet začala střecha výrobní haly, při příjezdu hasičů už šlehaly plameny střechou ven. Střecha haly se propadla, hasiči proto zasahují z výškové techniky. Poškozená je také sousední administrativní budova, odkud hasiči vynášeli důležité dokumenty a další věci.
Zraněn nikdo nebyl, zhruba dvě desítky zaměstnanců se z haly evakuovaly ještě před příjezdem hasičů. „Plamenné hoření už neprobíhá a dohašují se hlavně skrytá ohniska, zásah ale bude na dlouho,“ doplnila večer po 20:00 Masná. Požár podle patří k největším v Libereckém kraji za posledních několik let.
Kvůli požáru Správa železnic dočasně zastavila provoz vlaků v úseku Horka u Staré Paky - Mostek, později jej obnovila s omezením rychlosti kolem místa zásahu. K ohni se sjely dvě desítky profesionálních i dobrovolných jednotek z Libereckého a sousedního Královéhradeckého kraje.
„Máme tady výškovou techniku i drony, které nám monitorují požářiště. Místo je rozčleněno na pět úseků, tři jsou pro hasební zásah, jeden je pro čerpání vody. Pátý úsek je louka, ta už je ale uhašená, mohl tak být obnoven provoz na přilehlé železniční trati, nicméně se sníženou rychlostí,“ popsala mluvčí hasičů.
