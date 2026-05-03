Hasiči zmenšují požár v Českém Švýcarsku: Přiletí posily ze Slovenska

Požár v Českém Švýcarsku.
Požár v Českém Švýcarsku.
Požár v Českém Švýcarsku.
Požár v Českém Švýcarsku.
Požár v Českém Švýcarsku.
Aktualizováno -
3. května 2026
21:05
Autor: ČTK, Kamil Morávek - 
3. května 2026
08:22

Hasičům v národním parku České Švýcarsko se daří zmenšovat plochu zasaženou požárem. Velikost je odhadem lehce pod 100 hektary, lokalizaci však zatím vyhlásit nemohou. V pondělí dorazí dva vrtulníky Black Hawk se Slovenska, požár tak bude hasit celkem devět helikoptér. České televizi to dnes večer řekl generální ředitel hasičů Vladimír Vlček. Ze Správy státních hmotných rezerv ČR odeslali hasičům 30.000 litrů leteckého petroleje pro vrtulníky, oznámila na síti X večer SSHR.

„V žádném případě nemůžeme vyhlásit lokalizaci. Pokud se to podaří, mohlo by to být do zítřejšího (pondělního) večera,“ uvedl Vlček. Vrtulníky budou podle něho pomáhat s hašením do soumraku a v noci budou hasiči pracovat na tom, aby se požár nerozšiřoval. Vlček nicméně neplánované rozšíření nevyloučil, například v případě silnějšího větru.

Platí nejvyšší stupeň poplachu. Hasiči rozdělili požářiště na čtyři úseky. Dva jsou problematické. Jedná se o zasaženou část v oblasti na Tokáni a o úsek nedaleko domova se zvláštním režimem v Dolní Chřibské. Velitel zásahu Dušan Uhlík ČTK večer řekl, že jsou však problematické lokality i ve zbývajících dvou úsecích. Zásah tam komplikuje skalnatý terén, který je velmi špatně přístupný. Také tam hasí vrtulníky. "Letecká podpora je při tomto zásahu naprosto zásadní," zdůraznil velitel.

Zásah komplikuje teplo, sucho a vítr. "Vítr je náš největší nepřítel," podotkl Uhlík. Přes noc proto zůstanou hasiči na svých stanovištích, podle předpovědi by však foukat nemělo.

Mezi Rynarticemi a Dolní Chřibskou hoří od soboty. Nyní na místě zasahuje okolo 400 hasičů, kteří mají přes 100 kusů techniky. Jeden hasič se při zásahu přehřál. Jídlo i pití mají hasiči zajištěné, přesto obce v okolí vyhlásily sbírku nápojů a potravin. Pomáhají také místní obyvatelé, kteří hasičům vaří a nabízejí jim ubytování.

Uzavřené jsou silnice v okolí požáru. Policisté žádají veřejnost, aby dbala pokynů zasahujících složek a nevstupovala do prostoru zásahu. Nad požárem platí bezletová zóna. Uzavřené jsou i některé turistické stezky.

V létě 2022 zasahovali hasiči v národním parku u dosud největšího požáru v historii. Oheň se rozšířil na plochu přesahující 1000 hektarů. S plameny bojovalo na 6000 hasičů s 400 kusy techniky 21 dní. Obyvatelé některých obcí se museli evakuovat.

Kvůli zvýšenému riziku šíření požárů meteorologové vyzývají lidi, aby nerozdělávali oheň v přírodě, zejména v lesích. Vyvarovat by se měli i odhazování nedopalků cigaret na zem nebo používání přenosných vařičů.

Video  Požár v Českém Švýcarsku  - Aktu.cz
Video se připravuje ...

Požár v Českém Švýcarsku.
Požár v Českém Švýcarsku.
Požár v Českém Švýcarsku.
Požár v Českém Švýcarsku.
Požár v Českém Švýcarsku.

Témata:
lesní požárpožár lesapožárNárodní park České ŠvýcarskoChřibskáRynarticeJetřichovice
Kamil Morávek
Další články autora
Související

Aktuální dění

Zprávy Volby Válka na Ukrajině Počasí Epicentrum Krimi Regiony Bitcoinová kauza Ceny v Chorvatsku

Jiri Rehor ( 3. května 2026 19:40 )

Proč nenasadí vojáky?

cesky obcan ( 3. května 2026 16:07 )

....protože národ up..rde-listů!!!! 🙁

Karel ( 3. května 2026 11:50 )

Nepochopím proč se opět měkomu povedl požar. To není samo sebou.

Jan Kocián ( 3. května 2026 09:29 )

V NPČŠ (tam hoří) dnes o něco silnější vítr než včera. Ve východní polovině ČR silný vítr v neděli i v pondělí! Na Ostravsku a v Beskydech silný vítr i v úterý!

Saharský písek bude limitovat bouřky, přesto se ojedinělé slabé supercely vyskytnou v úterý i ve středu, s možností slabého tornáda! 😱

Ve čtvrtek vydatné deště v Čechách. 😍

Zobrazit celou diskusi
Video se připravuje ...
Další videa
Osoby v pátrání

Články odjinud

Zpěvák Vašek Neckář (82) ruší koncerty: Musím se dát dokupy...
Zpěvák Vašek Neckář (82) ruší koncerty: Musím se dát dokupy...
Aha!
Týdenní horoskop od 4. května do 10. května pro všechna znamení
Týdenní horoskop od 4. května do 10. května pro všechna znamení
Dáma.cz
Jak a kdy rostou dětem zuby? Tady máte kalendář růstu mléčných zoubků
Jak a kdy rostou dětem zuby? Tady máte kalendář růstu mléčných zoubků
Maminka
Situationship – proč se držíte vztahu bez budoucnosti?
Situationship – proč se držíte vztahu bez budoucnosti?
Ženy.cz
Velký test: 2 mobilní klimatizace, které vás v bytě zachrání před letním vedrem
Velký test: 2 mobilní klimatizace, které vás v bytě zachrání před letním vedrem
Moje zdraví
Česko dostane účet za Írán, oblíbený diskont zavírá prodejny a větší hrozba pro práci než AI
Česko dostane účet za Írán, oblíbený diskont zavírá prodejny a větší hrozba pro práci než AI
e15
Rána pro sparťanský talent! Azaka byl při debutu vyloučen za faul po deseti vteřinách
Rána pro sparťanský talent! Azaka byl při debutu vyloučen za faul po deseti vteřinách
iSport
Páral: Babiš umí výhodně nakupovat rafinérie. Víme to už čtvrt století
Páral: Babiš umí výhodně nakupovat rafinérie. Víme to už čtvrt století
Reflex
Podmanivé vnitrozemí Tuniska: Dovolenková destinace umí překvapit, pokud na to máte odvahu
Podmanivé vnitrozemí Tuniska: Dovolenková destinace umí překvapit, pokud na to máte odvahu
Lidé a země