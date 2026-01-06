Nové detaily tragédie ve švýcarské Crans-Montaně: Nalévali 14letým a hasicí přístroje zamkli!
Kolem tragické silvestrovské noci v horském středisku Crans-Montana, kde uhořelo 40 lidí, a další desítky bojují o život, vyvstávají další podezřelé okolnosti! Za požár mohlo téměř jistě lajdáctví provozovatelů.
Osudný prosincový večer ve švýcarském baru Constellation byl jen vyvrcholením plejády nedbalostí majitelů. Žalostné protipožární zabezpečení baru přišlo od tragické události několikrát na přetřes, stále však vyplouvají nová šokující zjištění.
Nouzový východ zamykali
„Nouzový východ byl vždy zamčený a nevím, jestli tam vůbec byl hlásič požáru,“ rozpovídala se bývalá servírka Sarah. „Neabsolvovali jsme ani žádný požární výcvik a hasicí přístroje jsem viděla možná jen jednou, zamčené v kanceláři majitele. Únikové schodiště ze suterénu bylo navíc při renovaci před 10 lety zúžené, ani náhodou by po něm nemohli evakuovat 200 hostů,“ dodala.
Personál navíc věděl i o rizicích hořlavého zvukového těsnění na stropě. „Pozor na pěnu,“ varuje číšník hosty na videu před šesti lety, když si objednali šampaňské s prskavkovými fontánami! Podle všeho navíc v baru za posledních pět let neproběhla žádná bezpečnostní kontrola!
Opilé děti
Personál údajně běžně rozléval alkohol mladistvým hluboko pod hranicí zákona! V zemi je sice povolený prodej piva a vína starším 16 let, hned sedmnáct obětí bylo ale ještě mladších, včetně čtrnáctileté dívky.
Do podniku se zřejmě mládež dostala lstí – jednoduše vnikla bočními dveřmi pro zaměstnance. Stačilo znát vstupní PIN! Údajně to však ani nebylo potřeba. „Pouštěli dovnitř každého, bez ohledu na věk, a nalévali všem,“ podělila se o zkazky barmanka Andrea C. (31).
Identifikace podle šperků
Během víkendu už se podařilo ztotožnit všechny oběti děsivého požáru. Rodiče však měli často přes potoky slz co dělat, aby vůbec ohořelá těla svých ratolestí poznali. Většinu jejich rysů nebo tetování pohltily plameny, a tak svá dítka identifikovali jen podle šperků, které si v osudnou noc na sebe vzali.
