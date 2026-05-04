České Švýcarsko hoří: Vyhráno ještě není!

Autor: ČTK - 
4. května 2026
07:15

Požár v Českém Švýcarsku se nerozšiřuje. Hasičům se v noci na 4. května podařilo udržet plochu, na které hoří, pod 100 hektary. Plně pod kontrolou zatím oheň nemají. Do zásahu se kolem 08:00 znovu zapojí vrtulníky. Na pomoc přiletí dva ze Slovenska. Řekl to mluvčí krajských hasičů Tomáš Kalvoda. Les hoří mezi Rynarticemi a Dolní Chřibskou od sobotního odpoledne.

Desítky hasičů se po noční směně vystřídají v zásahu. Ze vzduchu v intenzivním hašení budou opět pomáhat vrtulníky, podle Kalvody by jich mělo být šest z Česka a dva vrtulníky Black Hawk vybavené velkokapacitními bambi vaky ze Slovenska. Na místě bude stejně jako v neděli kolem 400 hasičů.

Zásah v těžko přístupném terénu o víkendu komplikovalo teplo, sucho a vítr. Uzavřené jsou silnice v okolí požáru. Policisté žádají veřejnost, aby dbala pokynů zasahujících složek a nevstupovala do prostoru zásahu. Nad požárem platí bezletová zóna. Uzavřené jsou i některé turistické stezky.

V létě 2022 zasahovali hasiči v národním parku u dosud největšího požáru v historii. Oheň se rozšířil na plochu přesahující 1000 hektarů. S plameny bojovalo na 6000 hasičů s 400 kusy techniky 21 dní. Obyvatelé některých obcí se museli evakuovat.

