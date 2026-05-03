České Švýcarsko znovu v plamenech, Česko sužuje 65leté sucho... Pomohou ženoucí se bouřky?
Tak suché jaro meteorologové nepamatují. Za duben spadlo naprosto zoufalých 13 milimetrů srážek a vyprahlé Česko děsí pěstitele i hasiče. Od úterka snad konečně zaprší.
České Švýcarsko hoří! To není zpráva z roku 2022, ale ze sobotního odpoledne, kdy hasiči zahájili zásah u Jetřichovic na Děčínsku. Kolem 14. hodiny tam při lesním požáru platil třetí stupeň poplachu. Zasaženo bylo zhruba 10 hektarů lesa a do akce museli i dva hasičské vrtulníky. Požár přitom vypukl v období nejhoršího sucha na našem území za posledních víc než šest desítek let.
Podle dat meteorologů napadlo v Česku nejméně srážek od roku 1961. „Když sečteme úhrny za měsíce březen a duben, tak dojdeme k tomu, že bylo v průměru na celé území naměřeno pouze 32 mm,“ říkají experti z Českého hydrometeorologického ústavu.
Vodáci odkládají sezonu, protože by loděmi drhli o dno. Problém je to ale hlavně pro pěstitele, kterým může takové sucho ovlivnit úrodu, a hasiče. Pro požáry totiž panují ideální podmínky. V pásu od Ústeckého kraje po jižní Moravu hrozí nebezpečí vypuknutí ohně a například v Praze od včerejška platí zákaz jejich rozdělávání až do dnešní půlnoci.
Sluníčko dnes vyžene místy rtuť teploměrů až k 29 stupňům, možná se dočkáme i tropické třicítky. Dobrou zprávou je, že začátek týdne přinese ochlazení, déšť a bouřky. „Převládat bude velká oblačnost, v Čechách s četnými přeháňkami či deštěm,“ slibují odborníci na úterý. Místy může napršet až 25 mm za den. Zataženo vydrží zřejmě do konce týdne.
Jak bude?
Neděle: Jasno. Den 23 až 29 °C.
Zítra: Oblačno, na Moravě polojasno. Noc 8 až 13, den 22 až 26 °C.
Úterý: Oblačno se srážkami. Noc 10 až 15, den 18 až 23 °C.
Středa: Zataženo, srážky, místy bouřky. Noc 9 až 13, den 15 až 20 °C.
Čtvrtek: Oblačno, přeháňky či déšť. Noc 5 až 13, den 11 až 19 °C.
Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.