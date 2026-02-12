Požár paneláku v Berlíně: Zemřelo dítě! Další museli resuscitovat

Požár výškového domu v Berlíně.
Aktualizováno -
12. února 2026
06:48
Autor: ČTK - 
11. února 2026
22:36

Po středečním požáru výškového domu na východě Berlína zemřelo jedno dítě. Stav druhého dítěte a ženy, které museli resuscitovat, zatím není znám, napsala ve čtvrtek agentura DPA. Úřady o celkovém počtu zraněných dosud neinformovaly, ani o počtu bytů, které jsou neobyvatelné.

Hasiči uvedli, že celým domem se rozšířil hustý dým. „Zaopatřit je potřeba velký počet zraněných a postižených (požárem),“ uvedli hasiči. Ti na místo vyslali i speciální modul pro zvládání rozsáhlých incidentů s mnoha zraněnými.

Oheň zachvátil 20patrový dům ve čtvrti Friedrichsfelde ve východoberlínské části Lichtenberg ve středu okolo 20:00. Obě děti a žena byly nalezeny v bezvědomí na chodbě poblíž bytu ve třetím patře, kde začalo hořet. Podle hasičů bylo v bytě neobvykle mnoho nábytku, což urychlilo šíření požáru. Ten je už uhašen a budově nehrozí zřícení.

Na místo dorazilo zhruba 170 hasičů, kteří dům evakuovali a pak prohledali, jestli v něm ještě někdo nezůstal. Šedesát obyvatel buď uteklo samo, nebo bylo zachráněno. Policie nyní příčiny neštěstí vyšetřuje.

Témata:
požárzraněníoheňhasičiNěmeckovýšková budovavýškový důmBerlín
