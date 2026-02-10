Kamiony se srazily na 191. kilometru. „Jedná se o nehodu s vyproštěním,“ napsali hasiči na síti Threads. Policie potvrdila úmrtí jedné osoby. „Nákladní vůz z dosud nezjištěných příčin zezadu narazil do druhého, jeden člověk při nehodě zemřel," uvedl policejní mluvčí David Chaloupka.

Hasiči řidiče museli z vraku vyprostit, ale záchranáři už mu nedokázali pomoci. „Jeden člověk na místě zemřel ještě před naším příjezdem, jeho zranění byla bohužel neslučitelná se životem. Měli jsme v péči ještě jednu ženu, tu jsme k vyloučení vážnějších zranění převezli do nemocnice,“ řekla mluvčí jihomoravských záchranářů Michaela Bothová.

Směr na Ostravu zůstal nejprve zcela uzavřen. Řidiči, kteří uvízli už před 185. kilometrem, ji mohli objíždět přes Popůvky, pokud uvízli u 191. kilometru, tak přes Ostrovačice. Provoz byl obnoven kolem půl páté.

