Ohnivé inferno se podle hasičů odehrálo na 17. kilometru dálnice D46 u Vranovic – Kelčic. Když přijeli, neměli v podstatě už co hasit. „Při příjezdu našich jednotek byl už celý v plamenech. Naštěstí všechny osoby byly už evakuovány, takže se vše obešlo bez zranění,“ řekl mluvčí hasičů Petr Běhal.

Na Hradecku shořel linkový autobus: Jelo v něm 12 dětí!

Na Hradecku shořel linkový autobus, jelo v něm tou dobou 12 dětí
Cestující se nicméně musí připravit na to, že do místa svého původního cíle dorazí s několikahodinovým zpožděním. Náhradní autobus pro ně vyjel z Olomouce. Jenže dálnice ve směru na Vyškov je kvůli požáru uzavřená.

Hasiči zasahovali v dýchací technice a požár zlikvidovali. „Na místě je také vyšetřovatel příčin požáru, příčina vzniku požáru zatím nebyla stanovena, předběžná výše škody přesáhne jeden milion korun," doplnil mluvčí hasičů.

VIDEO: U Chrastavy na Liberecku shořel autobus vezoucí 30 cestujících.

Video
Video se připravuje ...

U Chrastavy na Liberecku shořel autobus vezoucí 30 cestujících HZS Libereckého kraje

Fotogalerie
4 fotografie
Požáru autobusu na dálnici D46 z Prostějova na Vyškov, evakuováno bylo 35 lidí. (29. 1. 2026)
Požáru autobusu na dálnici D46 z Prostějova na Vyškov, evakuováno bylo 35 lidí. (29. 1. 2026)
Autor: Hasiči Olomouc