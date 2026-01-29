Ohnivé inferno se podle hasičů odehrálo na 17. kilometru dálnice D46 u Vranovic – Kelčic. Když přijeli, neměli v podstatě už co hasit. „Při příjezdu našich jednotek byl už celý v plamenech. Naštěstí všechny osoby byly už evakuovány, takže se vše obešlo bez zranění,“ řekl mluvčí hasičů Petr Běhal.
Hasiči zasahovali v dýchací technice a požár zlikvidovali. „Na místě je také vyšetřovatel příčin požáru, příčina vzniku požáru zatím nebyla stanovena, předběžná výše škody přesáhne jeden milion korun," doplnil mluvčí hasičů.
VIDEO: U Chrastavy na Liberecku shořel autobus vezoucí 30 cestujících.
U Chrastavy na Liberecku shořel autobus vezoucí 30 cestujících HZS Libereckého kraje