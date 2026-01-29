K nehodě došlo krátce po páté hodině ranní. „Nehoda má tragické následky. Na místě zemřel řidič i cestující z dodávky. Aktuálně lze místem nehody ve směru na Vyškov projet odstavným pruhem. Tvoří se ale dlouhé kolony. Dodržujte v kolonách záchranářskou uličku,“ uvedla policie na síti X. Podle policie šlo o cizince.
„Na místo jsme vyslali několik posádek, bohužel oba lidé zemřeli ještě před naším příjezdem. Jejich zranění byla neslučitelná se životem,“ řekla mluvčí jihomoravských záchranářů Michaela Bothová.
Velmi zarážející bylo ale chování ostatních řidičů, zejména těch v kamionech, kteří znemožnili hladký průjezd záchranářů k nehodě. „Jeli jsme k nehodě se smrtelnými následky. Video jasně ukazuje, jak nerespektování záchranné uličky komplikuje příjezd techniky na místo nehody,“ uvedli hasiči na sociální síti a dodali:
Dva mrtví po nehodě u Brna: Kamiony zablokovaly záchranářům uličku! (29. ledna 2026) HZS Jihomoravského kraje
„Záběry jsou z kamery jednotky, která na místo dorazila jako třetí v pořadí. Ulička, kterou pracně otevřeli kolegové před nimi, se okamžitě znovu zavřela. Záchranná ulička není prosba, je to povinnost. Na jejím konci je lidský život.“
Policie: Řidič se nevěnoval řízení
„Podle prvotních informací se zde řidič dodávky nedostatečně věnoval řízení a naboural do zadní části nákladní soupravy, která dojížděla do kolony," doplnil později policejní mluvčí Petr Vala.
Přesnou příčinu a okolnosti nehody stále vyšetřují dálniční policisté. „Alkohol byl u řidiče nákladního vozidla vyloučen dechovou zkouškou, u šoféra dodávky budou nařízeny krevní odběry," dodal mluvčí.
Před půl sedmou se provoz částečně obnovil odstavným pruhem. Kolona dlouhá 21 kilometrů sahala až na Vysočinu. Krátce po deváté hodině byla dálnice D1 ve směru na Vyškov průjezdná oběma pruhy.