Zázrak po tragické srážce vlaků ve Španělsku: Ztracený pejsek se našel!
Po srážce vlaků u španělské obce Adamuz zůstávají desítky rodin v kruté nejistotě. Ne všechny oběti jsou identifikované a příbuzní marně čekají na zprávy o svých blízcích. Mezi tragickými příběhy se ale objevila i jedna dobrá zpráva – pes Boro, který po nehodě utekl, byl nalezen živý.
K tragické železniční nehodě došlo v neděli 18. ledna večer poté, co u Adamuzu vykolejil vysokorychlostní vlak soukromého dopravce Iryo, mířící z Málagy do Madridu. Do soupravy následně narazil protijedoucí vlak s dalšími stovkami cestujících. Srážka dvou vlaků si vyžádala 42 mrtvých a desítky zraněných. Přestože od neštěstí uplynuly už dva dny, řada obětí stále nemá jméno. Pro rodiny to znamená nekonečné hodiny plné strachu, naděje i zoufalého čekání.
V komunitním centru v Córdobě, kam se sjíždějí příbuzní obětí z celé země, panuje tíživá atmosféra. Lidé se objímají, pláčou a snaží se navzájem podržet. Nepřetržitě zde působí Španělský červený kříž a poskytuje psychologickou pomoc, základní potřeby i zajištění ubytování pro rodiny, jež do města přijely zdaleka. Podle zdravotníků mnozí lidé po tragédii psychicky zkolabovali a potřebují odbornou podporu.
Mezi čekajícími je i Javier Pacios. Od neděle se snaží zjistit, co se stalo jeho švagrovi Agustínovi. Ten pracoval jako obsluha v jídelním voze. Rodina s ním byla naposledy v kontaktu začátkem ledna a od nehody se po něm slehla zem. „Nevíme vůbec nic. Nikdo nám zatím nedokázal říct, jestli je naživu, nebo ne,“ popsal Javier bezmocnou situaci deníku Bild. Nejistota je podle něj horší než špatná zpráva.
Vedle tragických osudů obětí a pohřešovaných ale Španělsko sleduje i jeden dojemný příběh. Sociální sítě zaplavilo pátrání po pejskovi Borovi, jenž po srážce vlaků utekl z havarované soupravy. Majitelka Ana Garcíová nehodu přežila se zraněním a krátce po ní veřejně prosila o pomoc s jeho hledáním. Pes byl nakonec nalezen živý. Zřejmě vyděšené zvíře se však zatím nepodařilo bezpečně odchytit a stále se pohybuje v okolí místa neštěstí. Klíčovou roli v jeho nalezení sehráli uživatelé sociálních sítích, protože masově sdíleli výzvy, fotografie i kontakty na nešťastnou paničku.
Příčina nehody zůstává předmětem vyšetřování. Španělsko tak čelí jedné z nejtragičtějších železničních katastrof posledních let. A zatímco vyšetřovatelé hledají odpovědi, rodiny obětí dál přešlapují mezi nadějí a strachem.
