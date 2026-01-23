Podle Národního dopravního informačního centra byla neprůjezdná dálnice D1 zhruba od 5 hodin ráno. Několik nehod se stalo v úseku od 221. do 214. kilometru. Tam už se nyní projet dá, ale policisté upozornili, že problémy rychle přibývají na dalších místech.
„Především Brněnsko a Vyškovsko trápí od brzkých ranních hodin ledovka. To se odráží ve zvýšeném počtu dopravních nehod,“ uvedlo centrum.
Autobusy neodjely
Nehoda uzavřela napříkald také dálnici D2 zhruba šestém kilometru ve směru na Brno. „Sjíždí se na objízdnou trasu na exitu 11,“ sdělila policie. Podle serveru Dopravní info, by v daném místě měla být situace průjezdná, ale i zde hrozí nebezepečí na dalších místech.
Nesjízdná je silnice mezi brněnskou Líšní a Ochozem u Brna, kvůli tomu tudy neprojíždí linka 201 a jede pouze mezi Jedovnicemi a Bílovicemi nad Svitavou, odkud musejí cestující pokračovat do Brna vlakem. Linka 151 kvůli nesjízdné silnici začíná a končí v Podolí.
Až půlhodinová zpoždění mají spoje na Vyškovsku, nejezdí také linka 754 mezi Orlovicemi a Medlovicemi. Kvůli situaci na příjezdu do Brna a nehodám mají podobně velká zpoždění i linky projíždějící Rajhradem a Modřicemi jižně od Brna.
Mnoho pacientů
„Ošetřujeme pacienty v rozsahu lehkých a středně těžkých zranění. K nehodám došlo na dálnici D1 i D2, ale také třeba na Hradecké ulici v Brně-Řečkovicích či na Vídeňské v Modřicích,“ uvedla mluvčí jihomoravské záchranky Michaela Bothová.
V reakci na vývoj posílila záchranná služba všechny brněnské základny o jednu záchranářskou posádku, stejně tak i tým specializovaných činností. „Komunikujeme s nemocnicemi a usilujeme o to, aby předání pacientů bylo co nejplynulejší,“ dodala mluvčí.
Ledovka hrozí celý den
Podle Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) má dnes být v Jihomoravském kraji zataženo, na některých místech se objeví slabé sněžení nebo mrholení, a to i mrznoucí.
Ledovka podle meteorologů hrozí po celý den. Maximální teploty budou kolem nuly.
VIDEO: Když je ledovka, je vhodné chodit jako tučňák. Video názorně ukazuje, jak chodit jako tučňák. Facebook
