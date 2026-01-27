Hlídka dálničního oddělení z Ivanovice na Hané po zastavení soupravy pojala podezření, že řidič není v nejlepší kondici. „Z jeho nestabilní chůze i silného alkoholového odéru okamžitě jasné, že neměl za volantem co pohledávat,“ uvedl policejní mluvčí Petr Vala. Dechová zkouška odhalila alarmujících 2,3 promile!
Cizinec, směřující z Rakouska do Polska přiznal, že během večera vypil celou láhev whisky a s pitím skončil jen pár hodin před odjezdem. „Do policejního protokolu uvedl, že alkoholem řešil osobní problémy,“ dodal mluvčí.
Muž přišel na místě o řidičák, vozidlo chtěla policie odtáhnout. Kolem však projížděl kolega opilého šoféra, který mu pomohl kamion přeparkovat. Následně cizinec putoval do policejní cely, kde si počkal na soud.
Ten zasedl hned druhý den po incidentu a potrestal opilce zákazem řízení na českém území na dva roky. Na stejně dlouhou dobu byl cizinec z Česka vyhoštěn.