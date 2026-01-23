Jízda hrůzy opilého autobusáka u soudu neskončí: Hlavní aktér je po smrti, tu prověřuje policie
Totálně opilý vezl řidič (†53) autobusu loni vyděšené pasažéry na trase mezi Prahou a Louny. Křičeli a prosili ho, ať zastaví. Jízdu hrůzy ukončili policisté u Panenského Týnce na Lounsku. Autobusákovi hrozily až tři roky v base, případ ale u soudu neskončí. Muž zemřel.
Policie na Žatecku prověřuje od konce loňského koku úmrtí muže, podle serveru Novinky.cz se případ týká právě obviněného řidiče. „Zahájili jsme úkony trestního řízení pro usmrcení z nedbalosti, čekáme na výsledek zdravotní pitvy. Záležitost se bude dále odvíjet od jejího výsledku,“ uvedl policejní mluvčí Jakub Marek.
Zemřelého našel doma jeho příbuzný. Cizí zavinění sice bylo předběžně vyloučeno, přesnou příčinu smrti má ale odhalit právě nařízená pitva. Státní zástupce tak kvůli úmrtí řidiče autobusu, který loni v srpnu připravil cestujícím nezapomenutelnou jízdu, trestní stíhání zastavil.
Autobus tehdy vezl zaměstnance do průmyslové zóny. Ti záhy zjistili, že je něco špatně. Řidič jel jako zběsilý, kličkoval. Někteří cestující vystoupili a přesvědčili čekající lidi, aby radši vůbec nenastupovali. „Křičeli jsme, ať zpomalí, prosili, ať zastaví na benzince,“ popsala jedna z cestujících chvíle hrůzy.
Vůz se podařilo policistům zastavit až na druhý pokus u Panenského Týnce. Řidič dýchnul 2,66 promile. Vymlouval se, že si dal až po jízdě dva rumy. Strážci zákona poté popsali, jak v hustém dešti s autobusem plným cestujících manévroval.
„Křižovatku projel na červenou, urazil zrcátko autobusu o lampu veřejného osvětlení, a v jednom případě dokonce málem způsobil vážnou nehodu, kdy se snažil předjet jiný autobus a vůbec ho nezajímalo v protisměru jedoucí vozidlo. Kdyby toto vozidlo neuhnulo až na úplný kraj, mohlo dojít k tragédii,“ uvedli policisté. Šoféra loni v listopadu obvinili z ohrožení pod vlivem návykové látky.
