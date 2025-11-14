Hrdinka z Liberce zachránila 30 lidí: Řidička Jana zvládla evakuovat autobus v plamenech
Kloubový autobus jedoucí z Liberce směrem na Děčín během chvilky zachvátil oheň. Za volantem seděla Jana T., která díky bleskové reakci dostala všech třicet cestujících do bezpečí. Příčina požáru souvisela s technickou závadou v převodové části motoru.
Když vyjela Jana minulý týden ráno na svou běžnou trasu, nemohla tušit, jak rychle se obyčejná směna změní ve zkoušku odvahy. Autobus se za jízdy vzňal a během minuty proměnil v ohnivou past. Mladá řidička se však nenechala ochromit strachem a reagovala s chladnou hlavou.
„Kouknu do zrcátka a vidím jiskry a plameny,“ popsala pro CNN Prima News dramatický okamžik. Okamžitě zamířila ke krajnici, zajistila vozidlo a otevřela všechny dveře, aby umožnila co nejrychlejší evakuaci. Následně zakřičela: „Hoříme! Všichni ven!“ Podle jejích slov se studenti, tvořící většinu cestujících, rychle přesunuli za svodidla.
Jen pár okamžiků poté už plameny zachvátily celý autobus. Jana ještě několikrát kontrolovala, jestli uvnitř nikdo nezůstal. Jakmile si byla jistá, že jsou všichni v bezpečí a adrenalin začal ustupovat, přemohly ji emoce, rozklepaly se jí ruce a rozbrečela se. Pomohly jí dvě studentky, které ji uklidňovaly, dokud na místo nedorazily složky integrovaného záchranného systému.
Její duchapřítomnost ocenili i odborníci. „Má hlavní zásluhu na tom, že se nikomu ze 30 cestujících nic nestalo. Moc jí děkujeme a odměna ji nemine,“ prohlásil předseda představenstva ČSAD Liberec Zbyněk Miklík. Reakce řidičky podle dopravních expertů splňovala všechny zásadní bezpečnostní postupy od vhodného zastavení až po rychlé otevření dveří.
Vyšetřování ukázalo, že oheň vznikl kvůli technické závadě v převodové části motoru. Autobus z roku 2008 měl najeto přes půl milionu kilometrů, což podle vedení dopravní společnosti nevybočuje z běžného provozu. Vůz sloužil jako náhradní doprava za vlak, a proto se na něj nevztahoval požadavek na maximální stáří, jak je tomu u jiných linek financovaných Libereckým krajem.
