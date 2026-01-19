Plameny a kouř byly v neděli v podvečer viditelné zdálky. Požár se rozhořel o půl páté, na místo vyrazily na pomoc jednotky hasičů.
„Oheň jsme dostali pod kontrolu přibližně za hodinu," uvedl mluvčí jihomoravských hasičů Jan Dvořák. Plameny poškodily také několik dalších vozidel zaparkovaných v areálu dopravní společnosti.
Hasiči vyhlásili druhý stupeň požárního poplachu. „Zasahovalo dvacet hasičských vozidel z deseti jednotek. Proti plamenům jsme nasadili celkem pět vodních proudů. Postupně se vyvážel z návěsů náklad pomocí nakladače a my ho pak dohašujeme na volném prostranství," dodal mluvčí. Příčinu a výši škody určí vyšetřovatelé až po pondělní obhlídce místa.
