Když dívka spatřila na terase cizího muže, který se začal dobývat dovnitř, nezpanikařila. Zavřela všechna okna a snažila se vetřelci zabránit ve vniknutí do bytu. To ale nešlo. Zločinec sklo rozmlátil a dívku přitom zranil. Dívka rychle popadla mladšího bratra a vyběhla z bytu.
Když na místo přijeli přivolaní policisté, okamžitě se k nim krvácející dívka i s bratrem rozběhli. „Muž se předtím podle svědků pohyboval na střeše a choval se jako smyslů zbavený,“ řekl mluvčí policie Petr Vala.
Zadržený agresor měl pozitivní test na drogy. „Skončil v policejní cele a případem se zabýváme pro podezření ze spáchání trestných činů porušování domovní svobody a výtržnictví,“ upřesnil mluvčí policie.
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