Smrt v plamenech na Rychnovsku: Požár chalupy nepřežil člověk
Požár chalupy v obci Liberk na Rychnovsku měl tragické následky. Hasiči s ohněm bojovali několik hodin, po uhašení ale našli uvnitř tělo osoby, které už nebylo možné pomoci. Škoda se vyšplhala na miliony korun, příčina požáru souvisí s topidlem.
Požár vypukl ve čtvrtek 5. února odpoledne v části Rampuše v obci Liberk. Na místo okamžitě vyrazily jednotky druhého stupně požárního poplachu. Po příjezdu čekal hasiče dramatický pohled. „Při příjezdu na místo události museli hasiči násilně vniknout do zasaženého objektu, ze střechy se valil kouř,“ popsali hasiči na svém facebooku.
Oheň mezitím zachvátil celou půdu a rychle se šířil střechou. Hasiči zasahovali jak zvenčí, tak uvnitř chalupy. Část střechy museli rozebrat, aby se dostali k plamenům a zabránili dalšímu šíření ohně. Vodu čerpali i z nedalekého rybníka a kvůli silnému zakouření pracovali v ochranných maskách.
Zásah výrazně komplikovalo množství věcí uložených na půdě. Hořlavé materiály, piliny a lepenka ve střešní konstrukci způsobily, že se oheň držel dlouho a vznikala skrytá ohniska. Právě jejich likvidace zabrala hasičům nejvíce času. Požár se podařilo dostat pod kontrolu až kolem půl desáté večer. Poté následovalo dohašování a postupné snižování počtu zasahujících jednotek, zatímco přes noc zůstalo místo pod dohledem dobrovolných hasičů a policistů.
Tragická skutečnost vyšla najevo až po uhašení. V době požáru se v chalupě nacházela jedna osoba, které už nebylo možné pomoci. Podle zjištění vyšetřovatele hasičů vznikl požár s největší pravděpodobností od topidla. Přesné okolnosti vzniku požáru i úmrtí nyní dál prověřují hasiči společně s policií.
