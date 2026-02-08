Špína, plíseň a hmyz: Inspekce zavřela restauraci v Mariánských Lázních

Autor: sgr - 
8. února 2026
11:04

Hygienická kontrola v Mariánských Lázních skončila okamžitým uzavřením jedné z restaurací. Inspektoři narazili na plíseň v kuchyni, hmyz a nefunkční toalety. Provozovně hrozí pokuta a návrat hostů je zatím v nedohlednu.

Restaurace a pizzerie Český dvůr musela na začátku února ze dne na den zavřít. Kontrola Státní zemědělské a potravinářské inspekce odhalila tak vážné hygienické nedostatky, že nebylo možné provoz ponechat otevřený ani s omezením.

Podle zjištění inspektorů se v prostorách pohyboval hmyz, který se dostával prakticky do celé provozovny. Prostor nebyl dostatečně zabezpečený proti vniku škůdců a úklid byl dlouhodobě zanedbaný. V kuchyni i chladicích zařízeních se objevila plíseň, některé povrchy byly silně znečištěné a stav zařízení neodpovídal základním hygienickým standardům pro práci s potravinami.

Problémy se netýkaly jen kuchyně. Kontrola poukázala i na nefunkční nebo špatně udržované toalety a celkově znečištěné podlahy, stěny i regály. Na fotografiích z místa je patrná koroze kovových konstrukcí a nevhodné skladování potravin. Závažným porušením předpisů bylo také kouření uvnitř provozovny, a to přímo v blízkosti talířů a dalšího nádobí.

Inspekce proto uložila úplný zákaz užívání prostor a zahájila správní řízení. To může vyústit v pokutu, jejíž výše se bude odvíjet od rozsahu a závažnosti zjištěných pochybení. Provozovna zůstává uzavřená od 3. února 2026 a znovu otevřít bude moci až po odstranění všech nedostatků a nové kontrole.

