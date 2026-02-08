Epstein u ranče pohřbil dvě dívky?! Podle e-mailu zemřely při sexu
Zprávy o zvěrstvech, která se děla za zdmi Epsteinových nemovitostí, neberou konce. Kauza zneužívání nezletilých dívek perverzními zbohatlíky nabírá na obrátkách a na povrch vyplouvají čím dál víc šokující informace. Jeden ze zveřejněných e-mailů nyní odhalil, že Epstein se neštítil opravdu ničeho. Poblíž svého ranče na poušti měl údajně pohřbít dvě nevinné dívky, které zemřely při zvrhlých sexuálních hrátkách.
Jeffrey Epstein, aktuálně nejznámější americký pedofil, údajně nařídil pohřbít dvě dívky poblíž svého ranče Zorro v poušti. Dívky měly zemřít uškrcením během „drsného, fetišistického sexu“, tvrdí šokující e-mail, který byl součástí zveřejněných Epsteinových spisů. Osoba, která e-mail zaslala, tvrdila, že pracovala pro Epsteina na ranči, a uváděla, že těla jsou pohřbena někde v kopcích za jeho rozsáhlým rančem Zorro v Novém Mexiku.
Inkriminující e-mail
Odesílatel tvrdil, že tam byl a všechno viděl. Adresát e-mailu byl muž jménem Eddy Aragon a ten ho předal FBI. Text e-mailu zněl:
„Edwarde, toto je citlivé, takže ti posílám jen jediný e-mail. Rozhodnutí je na tobě, buď ho přijmeš, nebo smažeš. Materiál níže jsem získal z domu Jeffreyho Epsteina a sloužil jako moje pojistka pro případ budoucího soudního sporu proti Epsteinovi. Omlouvám se, žádné dotazy, prosím. To, co se stalo s Jeffreyem, je opravdu odsouzeníhodné a teprve se to má plně zveřejnit. Věděl jsi, že někde v kopcích u Zorra byly pohřbeny dvě zahraniční dívky na příkaz Jeffreyho a Madam G? Obě zemřely uškrcením při brutálním fetišistickém sexu.“
Děsivá videa
E-mail také obsahoval sedm odkazů na údajná videa s Epsteinem, včetně „sexu s nezletilou“ a „fantazie o znásilnění nezletilé“, za rozkliknutí videí požadoval adresát na oplátku jeden bitcoin.
E-mail byl předán FBI pouhé tři měsíce po Epsteinově smrti. Epstein koupil ranč Zorro v roce 1993 od Bruce Kinga, bývalého guvernéra Nového Mexika. Rozsáhlé území zahrnovalo obrovské luxusní sídlo, hostinské domy, ubytování pro personál a několik přístaveb.
