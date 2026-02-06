Epstein párty v Žilině?! Známý klub lákal dívky na drinky zdarma
Buď známý žilinský klub EnjoyClub neví jak zaujmout a razí heslo „špatná reklama, taky reklama“, nebo je promotér věrný fanoušek nechvalně proslulého predátora Epsteina. Jak jinak si totiž vysvětlit oplzlou reklamu, která lákala do klubu na Epstein párty. Na plakátu byly nahé ženy a cílil na dívky. Případ nyní řeší policie.
V době, kdy média nepíší o ničem jiném než o známém americkém zvrhlíkovi Jeffreym Epsteinovi a zvěrstvech, která páchal na soukromém ostrově na nezletilých dívkách, je téma večírku poněkud nešťastné.
Věk pod 15let není překážkou
Kontroverznímu plakátu dominují nahé dívky a text v angličtině láká na drinky zdarma. Samozřejmě jen pro dívky. V doprovodu starší sestry není problém na párty uvítat i holky pod 15 let. Vrcholem všeho je takzvaný Epstein seznam hostů, na který se dostanete, pokud lajknete příspěvek. Jakých privilegií se vám pak dostane, příspěvek naštěstí nezmiňuje.
Zpětná reakce na sebe nenechala dlouho čekat. Lidé byli nad pozvánkou na párty pobouřeni a došlo to tak daleko, že si případ převzala k řešení policie. „Policie případ řeší jako možný přestupek proti veřejnému pořádku, ale kvůli probíhajícímu vyšetřování zatím nemůže sdělit více. Podle výsledků šetření se může případ později překvalifikovat i na trestný čin,“ potvrdila mluvčí Krajského ředitelství Policejního sboru v Žilině Zuzana Šefčíková pro deník Pluska.sk.
Pasivně agresivní osvěta
EnjoyClub si nejspíše uvědomil, že pořádně přestřelil, a tak zaujal stanovisko, že mělo jít o šokující antikampaň. „Chtěli jsme otevřít téma, které mladí ignorují,“ staví se do pozice lektora klub. „Žijeme v době, kdy lidé raději útočí na grafiku v mobilu, než aby se zajímali o skutečné problémy,“ snaží se svalit vinu klub na sledující, místo aby si zametl před vlastním prahem. „Jméno Epstein symbolizuje nejtemnější stránku zneužívání moci a mladých lidí,“ poučuje v novém prohlášení.
Kopat do mrtvol to Blesku jde,na každého se dá vymyslet cokoli když se nemůže bránit. To už je hyenismus.