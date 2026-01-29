Šokující nájemné mordy v Česku: Lukáš (16) objednal vraždu mámy

Peníze, vztahy, byt, dědictví. Někdy stačí málo a někdo začne shánět „řešení“, které už nejde vzít zpět. Připomínáme případy, kde se objednávka smrti změnila v realitu – od rodinné vraždy z počátku 90. let přes devadesátkové podsvětí až po brutální popravu na Karlovarsku, rozpletenou po letech elitním týmem Tempus.
1.Puberťák si objednal vraždu vlastní mámy
V prosinci 1991 otřásla Prahou brutální vražda v bytě na Pankráci. Student Lukáš P. (16) si podle vyšetřování domluvil se dvěma spolužáky útok na vlastní rodiče. Mladíci čekali v bytě vyzbrojeni noži, a když se domů vrátila maminka Marcela (†37), brutálně ji ubodali. Otec měl být další obětí, ale přežil jen proto, že útočníci z místa po činu utekli poté, co se jeden z nich při útoku zranil.
Soudy označily Lukáše za hlavního strůjce činu. Vraždu naplánoval, rozdělil role a slíbil mladíkům finanční odměnu. Objednavatel dostal 10 let vězení, zatímco oba vykonavatelé Jan D. a Štěpán N., rovněž mladiství, byli odsouzeni každý k osmi letům odnětí svobody. Soudy přihlédly k nízkému věku pachatelů, zároveň ale zdůraznily mimořádnou závažnost útoku mířícího na vlastní rodiče.
2.Výbušnina na těle svědka LTO
V polovině 90. let otřásla Moravou série vražd spojených s byznysem s lehkými topnými oleji. Jednou z obětí se stal Marek Lehký, muž vystupující jako takzvaný bílý kůň v obchodech s LTO. Podle vyšetřování byl Lehký vylákán na břeh řeky Moravy, kde mu pachatelé připevnili na tělo výbušninu. Nálož následně odpálili a tělo oběti bylo rozmetáno na kusy, což výrazně zkomplikovalo identifikaci.
Vyšetřování ukázalo, že šlo o vraždu na objednávku, jejímž motivem byly peníze a obava z prozrazení fungování LTO struktur. Organizátorem měl být Jiří Večeř, napojený na skupiny kolem Vratislava Kutala a Milana Šišmy. Večeř byl za organizaci vraždy Marka Lehkého a další násilné trestné činy pravomocně odsouzen ke 14 letům vězení.
3.Nevěsta z inzerátu a manžel v kufru auta
V roce 1997 našla německá policie u obce Albersbach tělo Otty Kukačky (†90) ukryté v kufru jeho auta. Senior byl uškrcen pouhé čtyři měsíce po svatbě s Miroslavou Kukačkovou, ženou z Chomutovska, s níž se seznámil prostřednictvím seznamovacího inzerátu. Vyšetřování potvrdilo, že nešlo o náhodnou smrt, ale o vraždu na objednávku motivovanou penězi a majetkem.
Kukačková byla v Německu pravomocně odsouzena k doživotnímu trestu, později si ho odpykávala v Česku a stala se první ženou s doživotním trestem v českém vězeňském systému. Po celou dobu vinu popírala, rozsudek ale zůstal v platnosti až do její smrti.
4.Za střelbou v pražském McDonaldu stála manželka
Dne 27. prosince 1998 byl v pražském McDonaldu ve Vodičkově ulici jediným výstřelem do obličeje zabit podnikatel Ladislav Zimmermann. Vrah využil zmatku mezi hosty a z místa utekl. Vyšetřování ukázalo, že oběť měla dlouhodobé spory s nájemníky a v minulosti kvůli jejich šikaně skončila i ve vězení.
Policie rozkryla nájemnou vraždu s několika aktéry. Objednavatelkou byla manželka Martina Šimánková, zprostředkování zajistil Raul Kohner a samotný čin provedl najatý střelec bulharského původu. Šimánková dostala 12 let vězení, Kohner 14,5 roku, vykonavatel byl odsouzen v Bulharsku. Vyšetřování trvalo řadu měsíců a zahrnovalo i další násilné trestné činy povedené trojice.
5.Spor o byt skončil ubodáním
V únoru 1999 našel snoubenec v bytě v pražské Libni zavražděnou Reginu (†27). Mladá žena byla ubodána a už od prvních hodin bylo jasné, že nešlo o náhodné přepadení. Regina dlouhodobě žila v domě po své babičce a po její smrti se dostala do ostrého sporu s novým majitelem domu, jenž odmítal uznat její zákonné právo byt užívat. Konflikt se táhl roky, provázely ho naschvály, výhrůžky i soudní tahanice a vše směřovalo k rozhodnutí v Reginin prospěch.
Právě obava z prohry u soudu se podle policie stala motivem vraždy. Majitel domu Zdeněk Bruthans si měl přes svého podřízeného objednat vykonavatele, jenž Reginu ubodal, a za její smrt mu zaplatil zhruba 150 tisíc korun. Bruthans, jeho komplic Martin Rež i přímý vykonavatel Pavel Kapoun byli potrestáni shodně 15 lety odnětí svobody. Případ se později objevil i v seriálu Případy 1. oddělení.
6.Muže zastřelili, zabalili do koberce a zapálili
V říjnu 2011 našel myslivec v lese u obcí Přílezy a Hlinky na Karlovarsku tělo vyhazovače Antonína S. (†33). Muž měl v těle několik střelných ran, byl zabalený v koberci a částečně ohořelý. Vyšetřování ukázalo, že Antonín byl vylákán do autoservisu, kde ho pachatelé střelili pistolí s tlumičem do zad a po pádu na zem ještě několikrát dorazili. Tělo pak odvezli do lesa a zapálili.
Případ se dlouhá léta nepodařilo objasnit a stal se takzvaným pomníčkem. Zlom nastal až po více než jedenácti letech, kdy do vyšetřování vstoupil elitní tým Tempus. Kriminalisté obvinili tři muže, přičemž jeden z nich měl vystupovat jako objednavatel a zbývající dva jako nájemní vrazi. Podle policie šlo o vraždu spáchanou kvůli penězům, vykonavatelé měli dostat každý zhruba 200 tisíc korun. Obvinění jsou ve vazbě a případ zatím čeká na soudní projednání.
