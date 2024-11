Známý advokát měl nechat unést a zavraždit svého zetě: Pavla pohřešují téměř dva roky!

Na znepokojivý případ, který již počátkem příštího týdne začne projednávat královéhradecký soud, upozornil server Seznam Zprávy. Tomu se povedlo získat pětapadesáti stránkovou neveřejnou obžalobu. Z té vyplývá, že jedinou osobou, která měla reálný motiv poškozeného Pavla M. odstranit, byl dnes osmašedesátiletý advokát Pavel J. Podle kriminalistů měl pohřešovaný muž spory o dítě s bývalou partnerkou, dcerou advokáta Pavla J. Ten měl zpochybňovat, že by byl otcem právě Pavel M. Muž chtěl ale dokázat, že dítě je skutečně jeho. Rozhodoval se i nad tím, že na advokáta poddá trestní oznámení.

„Prověřováním a případným zahájením trestního stíhání by pak došlo k ohrožení renomé významné advokátní kanceláře regionu,“ popsala motiv advokáta v obžalobě státní zástupkyně. Jak napsal Blesk již dříve, ten v minulosti zastupoval například bývalého primátora Pardubic Martina Charváta (ANO) v kauze manipulace s veřejnými zakázkami. Advokát byl krajskými kriminalisty zadržen letos v únoru a obviněn ze zvlášť závažného zločinu vražda spáchaného formou účastenství.

Podle zjištění Seznam Zprávy byli v loňském roce zadrženi tři muži, které si mě Pavel J. k odstranění zetě objednat. Už loni detektivové zadrželi trojici lidí a obvinili ji. Obžaloba tvrdí, že je mezi nimi soukromý detektiv Luboše B., bývalý voják Vlastimil G. a mnohokrát trestaný Romana L.

Únosce zneškodnil vlastního kolegu?

Trojice měla ve čtvrtek 15. prosince roku 2022 kolem sedmé hodiny ranní přijet do Hradce Králové před bydliště osmatřicetiletého Pavla M. Podle informací vyplývajících z obžaloby měli únosci s mužem v prosinci roku 2022 nejprve upadnout na čerstvě napadaném sněhu. Následně měl jeden z mužů namísto znehybnění Pavla M. paralyzérem znehybnit dalšího ze svých kolegů-únosců. Paralyzér si navíc trojice měla na místě zapomenout a k jejich smůle také celou situaci vidělo hned několik svědků.

Trojice následně dle spisů a výpovědí naložila Pavla M. do hnědé dodávky značky Hyundai a odjela. Pak muži advokátova zetě přemístili do vozu jedno z únosců a zmizeli. Od té doby Pavla M. nikdo živého nespatřil.

Pohřešovaný je zřejmě po smrti

Přestože je pohřešovaný muž stále veden v databázi pohřešovaných osob, policie se domnívá, že je již po smrti a jeho „tělo už neexistuje“. Z obžaloby podle Seznam Zpráv vyplývá, že si detektivové tajně nahrávali návštěvu jednoho z únosců s jeho přítelkyní. „Poslouchej, tělo už neexistuje, tak to tělo už neexistuje,“ zaznělo údajně během monitorovaných návštěv. Soukromý detektiv, který má být jedním z únosců, se také s partnerkou bavil i o tom, za jakých okolností je možné najít mrtvolu ve vodě.

Únosce měl uvést i to, že Pavel M. určitě nebyl zamotaný v pletivu, jak se v minulosti uvádělo. U dalšího únosce, bývalého vojáka Vlastimila G., se policie domnívá, že to byl právě on, kdo se těla zbavil. Na internetu si totiž vyhledával informace o tom, co se děje s mrtvým tělem v ledové vodě.

Policejní potápěči v minulosti prohledávali například Brněnskou přehradu, ale tělo Pavla M. nenašli. Kriminalisté se domnívají, že se může nacházet někde v jižní části Vysočiny nebo na jižní Moravě.