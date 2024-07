Dům krále podsvětí je na prodej: Nemovitost spjatá s vraždou Antonína Běly vyjde na téměř 13 milionů!

Antonín Běla se na přelomu 80. a 90. let dostal do čela českého podsvětí. Měl vlivné kontakty, neštítil se žádného zločinu a měl také spoustu nepřátel. 14. dubna roku 1996 do jeho vily v Úvalech u Prahy vtrhla skupina mužů a několika desítkami ran jej na místě zastřelila. Kdo stál za vraždou vlivného mafiána se dodnes nepodařilo objasnit.V domě, kde k vraždě Běly došlo, rodina ještě dlouho poté žila. Nemovitost se ale příbuzní přece jen rozhodli po letech prodat. Vila se před pár dny objevila na stránkách realitní kanceláře za necelých 13 milionů korun!

Inzerát, oznamující prodej domu v Úvalech u Prahy, se na stránkách realitní kanceláře skrze web Sreality.cz objevil jen před pár dny.

„Nabízíme k prodeji rodinný dům v klidné části Úvalů u Prahy. Objekt má 2 nadzemní podlaží a 1 podzemní podlaží s celkem 8 místnostmi. Stojí na samostatném pozemku o velikosti 892 m² s užitnou plochou 200 m²,“ stojí v inzerátu.

Dům potřebuje rekonstrukci

Podle makléře Michala Dvořáka z M&M reality je dům v hodnotě bezmála třinácti milonů ve špatném stavu. „Jedná se o ideální příležitost pro ty, kteří hledají místo k vytvoření domova na míru svým potřebám. Nechte se inspirovat možností rekonstrukce tohoto domu s bohatými možnostmi úprav,“ vybízí zájemce v inzerátu realitní kancelář.

To, co ovšem inzerát neuvádí, je historie nemovitosti. Jedná se totiž o dům Antonína Běly, který byl během 80. a 90. let mezi nejvlivnějšími lidmi českého podsvětí. Jako podnikatel se začal angažovat v aktivitách pražských veksláků. Později se s Bělou spojovaly i nájemné vraždy. Ty se mu ale nikdy nepodařily prokázat.

Další tragédie ve vile

Jako vlivný mafián měl ale Antonín Běla i mnoho nepřátel, a to se mu v polovině devadesátých let stalo i osudným. 14. dubna roku 1996 vrthla do vily, která je v současnou chvíli na prodej, skupina mužů. Nájemní vrazi na Bělu počkali, a když se mafián vrátil domů do Úval z večerního jednání, vypálili na něj přes 40 ran.

Podezřelým z vraždy Antonína Běly byl kromě Františka Mrázka i bodyguard podnikatelů Pavel Š., který byl ale v roce 2017 zproštěn viny poté, co klíčová svědkyně z místa činu změnila výpověď.

Bělova rodina ve vile po vraždě zůstala nadále žít. Příbuzní na okna i dveře přidali mříže a Bělova žena Marie v domě bydlela až do své smrti. V listopadu roku 2022 měla ve stejném domě, kde byl brutálně zavražděn její manžel, spáchat sebevraždu. „Budu strašně ráda, až odejdu z tohohle světa, ať už mě nic nebolí,“ řekla Bělová před svou smrtí v rozhovoru pro Český rozhlas.