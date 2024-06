Zpět

Děsivá scéna z loňského září v brněnské Táborské ulici ožila u Krajského soudu v Brně. Na pervitinu závislý František O. (38) tam pronásledoval školačku (14) a bodl ji nožem do krku! Dívka skončila v nemocnici, útočníka zpacifikoval kolemjdoucí. Soud poslal muže na 16 let do vězení.