Domácí nechal zabít krásnou mladou Reginu: Šokující vražda se objevila i v Případech 1. oddělení

Před 25 lety, 12. února 1999, došlo v pražské Libni k brutální vraždě. Teprve sedmadvacetiletou Reginu nechal zavraždit Zdeněk Bruthans. Ten vlastnil dům, v němž mladá žena bydlela a dívka mu byla dlouhodobě trnem v oku. Soudila se s ním a on jí dělal naschvály a snažil se ji z domu vystrnadit. Jeho manželka pak o zavražděné mluvila velmi nevybíravě. Smutný případ se dokonce objevil v seriálu Případy 1. oddělení.

V osmnácti letech se Regina přestěhovala do 1+1 ke své babičce, která žila v libeňském bytovém domě žila už od roku 1964. V roce 1992 dům koupil Bruthans a ten odmítal uznat, že mladá žena má po smrti seniorky na užívání bytu ze zákona nárok. Regina se s ním proto soudila.

Domácí dělal mladé ženě nejrůznější naschvály. „Regině pořád mizely jmenovky ze dveří i zvonku. Když Bruthans opravil střechu, odpojil televizní anténu. Ostatním nájemníkům ji zapojil zpět, jen jí ne. Když jsem za ní přišel domů, křičel, že si tam tahá chlapy, že se živí prostitucí, že je podvodnice a tak podobně,“ popsal v minulosti pro iDnes snoubenec Reginy Jiří. Právě on v únoru roku 1999 našel v bytě tělo zavražděné milované partnerky. Někdo ji ubodal.

Pomluvy a setkání s vrahem

Po dvou měsících vyšetřování policie z vraždy obvinila trojici mužů. V čele skupiny měl stát právě domácí Zdeněk Bruthans, který se obával, že soud s Reginou prohraje a chtěl se jí proto zbavit. Dohodl se se svým podřízeným Martinem Režem. Ten na vraždu najal kamaráda Pavla Kapouna. Bruthans za smrt nepohodlné nájemnice zaplatil oběma mužům dohromady 150 tisíc korun. Policii ale tvrdil, že s vraždou nemá nic společného. Detailní výpověď Reže a další důkazy ho ale usvědčily.

Soud ho poslal za mříže na 18 let a jeho kumpány Reže a Kapouna na 15 let. Dům měl navíc původně propadnout státu. Odvolací soud ale verdikt zmírnil na 15 let a dům si směl Brunthans ponechat.

Během toho, co probíhal soudní proces, manželka majitele domu Anna, se v radiu i u soudu o mrtvé Regině vyjadřovala velice nevybíravě. „Zavražděná pracovala v největším pornovydavatelství. Zdalipak tam působila jen jako grafička! A její snoubenec? Byl ještě ženatý, když už s ním chodila. Pitva prokázala, že měla v pochvě sperma. Čí bylo?“ nestyděla se tehdy tvrdit.

Hrůzná událost velmi zasáhla maminku zavražděné ženy, která pak dlouho potřebovala péči lékařů. Paní Roberta následně žalovala Bruthansovu manželku za pomluvu. „Bruthans nechal mé jediné dítě zavraždit a jeho žena z ní udělala téměř prostitutku! Moje holčička je mrtvá. Kdo jiný než matka by ji měl hájit,“ zlobila se tehdy zoufalá maminka. Soud jí ale za pravdu nedal.

Děsivou událostí si pak prošla maminka zavražděné ještě po letech. Brunthanse totiž po jeho propuštění z vězení potkala v metru. „Sedl si naproti mně. Byl jeden a půl metru ode mě. Úplně se mi zatmělo před očima. Určitě mě poznal. Díval se na mě s takovým úšklebkem. Na další stanici jsem okamžitě vystoupila. Šla jsem něco vyřizovat na úřad, tam jsem se zhroutila,“ svěřila se před pěti lety iDnesu paní Roberta.

Smutný případ vraždy na objednávku se dokonce objevil v oblíbeném seriálu České televize Případy 1. oddělení, v němž zazářil například Ondřej Vetchý, Bolek Polívka nebo Miroslav Hanuš. Konkrétně se jedná o jedenáctý díl první série s názvem Hodinka k dobru.