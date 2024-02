Zuzana bodla manžela do srdce: Po vynesení rozsudku se oběsila! Co bylo v dopise na rozloučenou?

Na dvacet let do vězení poslal slovenský soud Zuzanu (†47) z Michalovcí za vraždu jejího manžela Petera. Pětačtyřicetiletého boxera zavraždila v létě roku 2019. Bodla ho do srdce. Pravomocný verdikt soudu Zuzana ale zřejmě neunesla a po vynesení rozsudku se oběsila na balkoně, kde ji našel soused. Zanechala po sobě dopis na rozloučenou.