Na první pohled vypadá Larrimah jako australské městečko, které má nejlepší dny slávy za sebou a dožívá zde pouze parta usměvavých a vtipkujícíh hipíků. Jenže téměř opuštěné městečko s 10 obyvateli má nevyřešenou vraždu, o níž vyšly série reportáží, oceněný podcast, bestseller a v neposlední řadě i úspěšný dvoudílný dokument z produkce HBO Last stop Larrimah, který je aktuálně na Netflixu.

Večer 16. prosince 2017 odcházel se svojí fenkou z místní hospody 70letý Paddy Moriarty. Doma ho ale po pár dnech nenašli a bylo velmi nepravděpodobné, že sám někam odešel. Podle Lucky Minaříkové o tom svědčilo množství stop, včetně toho, že po něm zůstala v mikrovlnce večeře. Na místě začala vyšetřovat policie a vyslýchala 10 obyvatel, kteří v Larrimah žili. Úsměvy a uvolněná nálada místních se postupně rozpouštěla a ukazovalo se, že i mezi 11 lidmi může panovat obrovská nevraživost.

O vraždě nevěděli

Lucie Minaříková se do Larrimah dostala opravdovou náhodou. Nejprve s přítelem Ondřejem pracovali v Tennant Creek, když je po 3 měsících poprosil šéf, jestli by nejeli na dva týdny do Larrimah, kde by krmili krokodýly a klokany, co u hospody chovali. „Nadšeně jsme přikývli s tím, že krmit krokodýly bude hodně dobrý a jeli jsme,“ usmívala se Lucie. Dva týdnů se prodloužily do tří let a stali se prvním párem, kterému se po 40 letech v Larrimah narodilo miminko. Podcast: Artur měl k poslední sérii velké přání, říká režisér Ivety. A Macura prý není magor...

Co se v Larrimah odehrálo, pár vůbec netušil. „Došlo nám to hned, jak jsme přijeli. Na dveřích naší hospody, kterou jsme manažovali, byl velký plakát, který říkal, že se ztratil,“ popisovala Lucie, jak se to poprvé dozvěděli. Později jim i místní o případu začali povídat. Jak byli místní rozskupinkovaní, dělali si naschvály, kdy Paddy měl hodit neoblíbené sousedce Fran před dům mršinu klokana nebo barman Barry měl zapálit jiné obyvatelce Larrimah podnik. Největší spory měla mít s Paddym pekařka australských koláčů Fran žijící společně se zahradníkem Owenem.

Kdo je vrah?

„Kdybych neznala příběh, který stojí za ní, tak bych si řekla, že je to milá paní, která ze sebe docela dělá chudinku, jak je na ni svět zlý a jak se to všechno snaží zvládat. Jenže si myslím, že je docela herečka a umí to zahrát,“ líčila, jak na ní Fran působila, Lucie. Hlavním podezřelým se stal Owen, jehož zpěv zachytil policejní odposlech u něj doma. S doprovodem kytary zhudebnil, jak Paddyho zabil a jak se zbavil jeho těla. Důkazy ale policie nikdy nesehnala a Owen popřel, že by hlas patřil jemu.

„Všichni tady od začátku říkali, že to mohl být Owen,“ přiznávala Lucie, ačkoliv podezírali i Barryho, či Fran. Po smrti Paddyho, Barryho a odchodu Richarda a Fran se atmosféra razantně zlepšila. „Tím, že tahle parta lidí už není, tak se to město hrozně uklidnilo. My už jsme to zažili jenom jako místo velice klidné, poklidné se seniory, kteří tam žijí,“ odhalila cestovatelka, jak se Larrimah změnil.