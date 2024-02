Matka Elišky zavražděné na filozofické fakultě: Chci vidět toho, kdo odvolal policii

„Ráno jsme se ještě objaly a políbily. Ptala jsem se jí, kdy ve škole končí,“ vyprávěla Lucie v pořadu České televize 168 hodin a viditelně přemáhala slzy. Dceru, s níž sama bydlela v Čelákovicích, chtěla vyzvednout po práci na nádraží. Jenže už v kanceláři se o střelbě na fakultě dozvěděla od přítele kolegyně, který pracuje na policii.

Drama na roudnické střední škole: Učitel měl při tělocviku vytáhnout na žáky startovací pistoli!

Okamžitě všeho nechala a jela do Prahy. „Celou cestu jsem se snažila dceři dovolat, ale jen to zvonilo,“ popisovala hrůzu. Krizoví pracovníci na místě ji uklidňovali, že je třeba v šoku, a proto nevolá, ale Lucie věděla, že je něco špatně. Rozhodla se jezdit po nemocnicích a Elišku hledat, ale... „Čím víc jsme jich objeli, tím víc jsem měla pocit, že v žádné z nich není,“ hlesla. Zdrcující zprávu se dozvěděla od policie.

Kdo rozhodl?

Od tragédie, kterou způsobil loni 21. prosince D. K. (†24), uběhlo už šest týdnů. Přesto má truchlící maminka plno otázek, na které jí nikdo nechce odpovědět. Týkají se například toho, proč policisté při prvotním pátrání po vrahovi od budovy na Palachově náměstí odešli. Během rozhovoru pro ČT se obrátila přímo k nim: „Chci, abyste mi to řekli do očí. Chci vědět celou pravdu o čtvrtku, o našich dětech, o své dceři. Z nějakého důvodu jste u budovy byli a z nějakého jste také odjeli. Někým jste byli odvoláni. Chci vidět obličej toho, kdo to rozhodl,“ řekla pevně.

Paní Lucie prý dosud nemá pitevní zprávu své dcery a nezná ani čas jejího úmrtí. „Honí se mi myšlenky hlavou, že jí mohlo a mělo být pomoženo,“ řekla zoufale. „Všechno určitě uděláno správně nebylo. Chci, aby mi byly ty otázky zodpovězeny, abych to mohla nějak uchopit. Čekám na pravdu,“ vzkázala.

Víte, že...

Policejní zásah nadále prověřuje Generální inspekce bezpečnostních sborů, zatím žádné pochybení nezjistila. Za zasahujícími stojí i šéf policie Martin Vondrášek (50) a ministr vnitra Vít Rakušan (45, STAN).

Pokud máte psychické potíže či jakékoliv trápení, obraťte se na odborníky například na Lince bezpečí 116 111. Služba je poskytována nonstop.