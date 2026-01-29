Mrazivé detaily vraždy Čecha v Chorvatsku: Billboardový boss vyvrtal do lodi 31 děr?!
Český obchodník Alex B. zmizel loni v červnu při potápění u chorvatského ostrova Molat. Podle kriminalistů jej zavraždil billboardový boss z Českých Budějovic Anton F. kvůli pozemkům na Slapech. Důkazy proti němu měli policisté najít ve vraku potopené lodi, pomoci měly i odposlechy.
Alex B. a Anton F. byli obchodní partneři a minulý rok v červnu se jeli společně v Chorvatsku potápět. Na ubytování ale Anton F. následně dorazil sám. Policisté ho viní, že dosud nezjištěným způsobem společníka zavraždil a jeho tělo ukryl na neznámém místě. To vše údajně proto, aby od něj získal pozemky na Slapech v hodnotě několika milionů.
Potopená loď a odposlechy
Nové informace k případu přinesl server iRozhlas, který má k dispozici neveřejné dokumenty od chorvatského soudu. „Úmyslně potopil loď poblíž ostrůvku Veli Otok tak, že do tohoto člunu vrtačkou udělal celkem 31 otvorů, v důsledku čehož se loď po vniknutí vody do trupu potopila, a plastové části lodi ukryl na blízkém ostrůvku, aby nevyplavaly na hladinu a neodhalily polohu lodi, načež se vodním skútrem vrátil na Vir,“ stojí podle webu v dokumentu.
Další důkazy měla kriminalistům poskytnout spolupráce s Národní centrálou proti organizovanému zločinu (NCOZ). Billboardový boss měl po zatčení instruovat blízké o tom, jak převzít majetek Alexe B. a jak zahladit stopy a vytvořit dojem, že se skrývá v zahraničí.
Anton F. všechna obvinění odmítá. Údajně to ale není poprvé, co se zapletl se zákonem. Antona, jeho syna a jeho společníka podle českých médií loni jihočeská policie obvinila z několika trestných činů v souvislosti s nelegálními billboardy. Kriminalisté je podle těchto zdrojů stíhají mimo jiné kvůli vydírání, zastrašování a napadání politiků a aktivistů, kteří proti černé reklamě vystupovali.
