V Budějovicích řádí zloděj garáží: Mezi sousedy probourává zdi

Zloděj se vloupal do garáže, probořil díru ve zdi a vykradl i tu sousední
Zloděj se vloupal do garáže, probořil díru ve zdi a vykradl i tu sousední
Zloděj se vloupal do garáže, probořil díru ve zdi a vykradl i tu sousední
Zloděj se vloupal do garáže, probořil díru ve zdi a vykradl i tu sousední
Zloděj se vloupal do garáže, probořil díru ve zdi a vykradl i tu sousední
Autor: kjm - 
22. ledna 2026
13:41

Jihočeští policisté řešili opravdu neobvyklý případ vloupání. Pachatel se silou vloupal do jedné ze zamčených garáží v Českých Budějovicích. Následně se proboural skrz stěnu do sousední garáže a ukradl věci za skoro sto tisíc korun! Policisté požádali o pomoc s dopadením veřejnost.

Podle řady hlášení svědků mělo k vloupání dojít mezi osmnáctým a dvacátým lednem v Českých Budějovicích. Nejprve se za použití násilí vloupal do první garáže. Zde pro vchod použil vrata. Když byl však vevnitř, byl zřejmě nespokojený s nalezeným lupem a rozhodl se proto vykrást i vedlejší garáž.

Znovu páčit zámek vrat se mu už zřejmě nechtělo a tak použil rafinovanou a skrytou metodu. Ve spojující stěně vymlátil prostornou díru! „Z té následně odcizil pánské horské elektrokolo, cyklistické vybavení, dílenské nářadí a kancelářskou elektrotechniku, čímž byla majiteli způsobena škoda převyšující 96 000 korun,“ popsali policisté na webu.

V závěru požádali o pomoc veřejnosti s dopadením. „Pokud jste si všimli podezřelého jednání, kontaktujte polici České Budějovice – město, 28. října 1, telefon 974 226 700 nebo na linku tísňového volání 158,“ uzavřeli policisté.

Video  Zloději v bílém přepadli zlatinictví v Bratislavě  - Facebook: Polícia SR - Bratislavský kraj
Video se připravuje ...

Zloděj se vloupal do garáže, probořil díru ve zdi a vykradl i tu sousední
Zloděj se vloupal do garáže, probořil díru ve zdi a vykradl i tu sousední
Zloděj se vloupal do garáže, probořil díru ve zdi a vykradl i tu sousední
Zloděj se vloupal do garáže, probořil díru ve zdi a vykradl i tu sousední
Zloděj se vloupal do garáže, probořil díru ve zdi a vykradl i tu sousední

Témata:
krádežvloupánígarážokres České BudějoviceČeské Budějovice
Související

Aktuální dění

Zprávy Volby Válka na Ukrajině Počasí Epicentrum Krimi Regiony Bitcoinová kauza Ceny v Chorvatsku

Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.

Zobrazit celou diskusi
Video se připravuje ...
Další videa
Osoby v pátrání
Články odjinud