V Budějovicích řádí zloděj garáží: Mezi sousedy probourává zdi
Jihočeští policisté řešili opravdu neobvyklý případ vloupání. Pachatel se silou vloupal do jedné ze zamčených garáží v Českých Budějovicích. Následně se proboural skrz stěnu do sousední garáže a ukradl věci za skoro sto tisíc korun! Policisté požádali o pomoc s dopadením veřejnost.
Podle řady hlášení svědků mělo k vloupání dojít mezi osmnáctým a dvacátým lednem v Českých Budějovicích. Nejprve se za použití násilí vloupal do první garáže. Zde pro vchod použil vrata. Když byl však vevnitř, byl zřejmě nespokojený s nalezeným lupem a rozhodl se proto vykrást i vedlejší garáž.
Znovu páčit zámek vrat se mu už zřejmě nechtělo a tak použil rafinovanou a skrytou metodu. Ve spojující stěně vymlátil prostornou díru! „Z té následně odcizil pánské horské elektrokolo, cyklistické vybavení, dílenské nářadí a kancelářskou elektrotechniku, čímž byla majiteli způsobena škoda převyšující 96 000 korun,“ popsali policisté na webu.
V závěru požádali o pomoc veřejnosti s dopadením. „Pokud jste si všimli podezřelého jednání, kontaktujte polici České Budějovice – město, 28. října 1, telefon 974 226 700 nebo na linku tísňového volání 158,“ uzavřeli policisté.
Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.