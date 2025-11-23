Očima policistů na místě katastrofy: Video ze zásahu u vlakového neštěstí na Českobudějovicku

23. listopadu 2025 
23. listopadu 2025
10:44

Vlakové neštěstí u jihočeské Zlivi se stalo jedním z nejzávažnějšiích za posledních pět let. Při čtvrteční srážce rychlíku s osobním vlakem utrpělo zranění 47 lidí. Na místě zasahovaly všechny složky IZS. Policisté byli při zásahu vybaveni kamerami a video se nyní rozhodli sdílet na sociálních sítích.

Policisté na místě neváhali a okamžitě začali aktivně spolupracovat s hasiči. Nejdřív ze všeho znovu pořádně prohledali oba vlaky, jestli se v nich stále nenachází některý cestující. Dále začali identifikovat všechny přítomné. Cestující i svědky.

Práce se neodehrávala jenom a pouze na místě nehody. Policie dostala za úkol zajistit klíčová místa po cestě do Českých Budějovic, a zaručit tak hladký a ničím nerušený průjezd sanitek. „Po celou dobu transportu zraněných do zdravotnických zařízení zajišťovali policisté se strážníky veškerý servis spojený s dopravou,“ popsali policisté na webu.

Jak policisté připomněli, jejich úkoly nekončí s úklidem trosek. Naopak, to nejtěžší začíná až po něm. Následuje totiž vyšetřování. „Kriminalisté se budou v nejbližších dnech nadále intenzivně věnovat tomu, aby zjistili, jak k nehodě došlo,“ popsali policisté. Budou také zjišťovat, kterým cestujícím patří věci zachráněné z vlaku.

Při čtvrtečním železničním neštěstí mezi obcemi Zliv a Dívčice utrpělo zranění 47 lidí. 27 z nich museli záchranáři převézt do nemocnice. Čtyři lidé utrpěli těžká zranění, devět středně těžká. Příčiny nehody policie stále šetří, na vině by zřejmě mohl být lidský faktor.

Uživatel_5904447 ( 23. listopadu 2025 13:37 )

Co to meleš?

Co to meleš?

Nemajitel Niceho ( 23. listopadu 2025 12:55 )

No vida. Třeba v Polsku si na tohle musí shánět výpomoc z Ukrajiny. V Čechách stačí osvědčenej českej bordel a chaos, teď už prakticky ve všem.
Aspoň v něčem jsou Čechy ještě stále úplně soběstačný.

