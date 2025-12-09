Ničivá srážka vlaků na Českobudějovicku: Viníkem není strojvedoucí?
Při srážce vlaků u Zlivi na Českobudějovicku utrpělo zranění 47 lidí. K neštěstí došlo 20. listopadu. Počtem zranění patří k těm nejzávažnějším z posledních pěti let. V pátek komise Českých drah podnikla prohlídku, při které vyšla najevo celková škoda obou vlakových souprav. Zdroj obeznámený z událostí sdělil Hospodářským novinám, že v jednom z vlaků během nehody jeli i instruktor strojvedoucích a člen generálního ředitelství Českých drah. Ti zpochybnili původně odhadovanou vinu jednoho ze strojvedoucích.
Byl čtvrtek 20. listopadu. Obcí Zliv se od kolejí rozlehla silná rána. Během ranní nehody utrpěly zranění více než čtyři desítky lidí. Vešla tak do české železniční historie jako jedna z nejzávaznějších. Podle prvotních odhadů Správy železnic mohl za kolizi jeden ze strojvedoucích. Údajně měl ignorovat návěstidlo, které mu přikazovalo zastavit. Podle nových zjištění se však možná věci měly úplně jinak!
Do vlakového depa v Českých Budějovicích se v pátek vydala inspekce a detailně prozkoumala jeden z vlaků. Podle jejich závěrů byl tři roky starý RegioPanter poškozený daleko více, než se původně zdálo. Kromě zničeného čelního skla totiž utrpěla rozsáhlé poškození i takzvaná vozová skříň. To je úplný základ celého stroje, takové vlakové šasi. „U zadní části je naděje, že by se ta skříň dala ještě opravit, u té přední to spíš nevypadá,“ řekl pro Hospodářské noviny náměstek generálního ředitele Českých drah Jiří Ješeta.
Strojvedoucí nepochybil?
Podle prvotních odhadů měl za celou nehodu nést zodpovědnost jeden ze strojvedoucích. Měl ignorovat či přehlédnout návěstidlo přikazující zastavit. Podle nejnovějších skutečností by však nemusel být případ tak jednoduchý. Podle anonymního zdroje Hospodářských novin měli ve voze zrovna jet i instruktor strojvedoucích a člen vedení Českých drah. „Viděli na návěst, která byla na vjezdu do stanice. Byla takzvaně na volno,“ popsal svědek.
Že příčiny nehody nejsou zdaleka tak jasné, jak se původně myslelo, potvrdily už i samotné dráhy. I podle náměstka Ješety není viník zdaleka tak jednoznačný, jak si nejdřív myslel. Konkrétní posuny ve vyšetřování však komentovat nechtěl. Podle generálního inspektora Drážní inspekce Jana Kučery není zatím vyloučené zavinění lidským faktorem, technickou závadou ani systémovým selháním.
Nic konkrétního nesdělila ani mluvčí Správy železnic. Na vyšetření nehody má Drážní inspekce podle zákona rok.
