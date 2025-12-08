Vlak srazil u Přerova člověka: Hasiči evakuovali stovku cestujících

U Přerova srazil vlak člověka.
U Přerova srazil vlak člověka.  (Autor: HZS Olomouckého kraje)
Autor: ČTK - 
8. prosince 2025
14:15

Osobní vlak srazil v pondělí na železničním koridoru z Přerova do Hranic na Moravě člověka. Hasiči zraněnou osobu předali záchranné službě a ze soupravy evakuovali asi stovku cestujících, kterým pomohli do přistaveného náhradního vlaku. 

Policejní mluvčí Miluše Zajícová řekla, že sraženého muže na místě ošetřila zdravotnická záchranná služba. „Dechové zkoušky u poškozeného i strojvedoucího byly negativní. Provoz na trati byl zastaven na zhruba 20 minut, poté byl obnoven na druhé koleji,“ uvedla.

Podle fotografie, kterou na síti X zveřejnili hasiči, šlo o vlak společnosti Regiojet. Na místě přistával vrtulník letecké záchranné služby, zasahovali tam profesionální hasiči z Přerova a hasiči Správy železnic. Po dobu zásahu byla trať v úseku Prosenice - Přerov uzavřena. Okolnosti nehody vyšetřují policisté.

Video  Očima policie v zásahu u vlakového neštěstí u Zlivi  - Policie ČR
Video se připravuje ...

Témata:
vlakzraněnímužčlověksrazilPřerovRegioJetzdravotnická záchranná službaokres PřerovhraniceProseniceXSpráva železnic
Související

Aktuální dění

Zprávy Volby Válka na Ukrajině Počasí Epicentrum Krimi Regiony Bitcoinová kauza Ceny v Chorvatsku

Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.

Zobrazit celou diskusi
Video se připravuje ...
Další videa
Osoby v pátrání
Články odjinud