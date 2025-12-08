Vlak srazil u Přerova člověka: Hasiči evakuovali stovku cestujících
Osobní vlak srazil v pondělí na železničním koridoru z Přerova do Hranic na Moravě člověka. Hasiči zraněnou osobu předali záchranné službě a ze soupravy evakuovali asi stovku cestujících, kterým pomohli do přistaveného náhradního vlaku.
Policejní mluvčí Miluše Zajícová řekla, že sraženého muže na místě ošetřila zdravotnická záchranná služba. „Dechové zkoušky u poškozeného i strojvedoucího byly negativní. Provoz na trati byl zastaven na zhruba 20 minut, poté byl obnoven na druhé koleji,“ uvedla.
Podle fotografie, kterou na síti X zveřejnili hasiči, šlo o vlak společnosti Regiojet. Na místě přistával vrtulník letecké záchranné služby, zasahovali tam profesionální hasiči z Přerova a hasiči Správy železnic. Po dobu zásahu byla trať v úseku Prosenice - Přerov uzavřena. Okolnosti nehody vyšetřují policisté.
