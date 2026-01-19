Řemeslník Michal H. ukradl v prosinci 2023 při pokládání podlahy v jednom z plzeňských bytů luxusní hodinky za 180 tisíc korun. Policisté mu odebrali vzorek DNA a nestačili se divit.
Odpovídal stejnému profilu, který vzali policisté z vlasu, jenž zůstal na těle znásilněné ženy a také z nedopalku cigarety na místě činu. K činu došlo tři dny před Štědrým dnem v roce 2013 v plzeňské čtvrti Skvrňany.
Znásilnění pod kamerou
Michal H. teď stanul před soudem a za znásilnění mu hrozilo až 10 let vězení. Dívku, které tehdy bylo 19 let, si vyhlédl v nočním autobuse, když se domů vracela z práce. „Zezadu ji uchopil a olizoval jí krk. Sahal jí na prsa a nakonec ji přinutil k orálnímu sexu,“ řekl státní zástupce Štefan Oravec.
Jenže vše snímala bezpečnostní kamera z nedalekého objektu. „Pracovník ostrahy uslyšel hluk, šel se podívat a žena zavolala o pomoc,“ dodal Oravec. Útočník všeho nechal, rukou jí praštil a utekl. Na záznamu ale není vidět obličej útočníka, pátrání tak před lety vyšumělo.
Mírný trest hned nepřijal
„Tehdy jsme měli vánoční večírek. Experimentoval jsem s alkoholem a marihuanou. Ten večer si absolutně nic nepamatuji. Nejsem si vědom, že bych něco takového udělal. Moc mi mrzí, že se něco takového řeší,“kál se Michal H. u soudu.
Za krádež hodinek už dostal už v prosinci 2024 dvouletou podmínku, nyní mu soud uložil také souhrnný trest - také podmínku. Sekat dobrotu musí tři roky, jinak jej čeká 34 měsíců ve vězení.
„Musí také zaplatit poškozené nemajetkovou újmu ve výši 200 tisíc korun,“ řekla soudkyně Lenka Prýcová.
Místo aby Michal H. velmi mírný trest přijal, nechal si lhůtu na rozmyšlenou. Promlčecí doba u znásilnění je 15 let. Chyběly tak tři roky a Michal H. už nemohl být potrestán.
