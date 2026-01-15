Asi čtyřicetiletého muže převezli ve středu večer záchranáři do nemocnice. „Po dlouhé, ale úspěšné resuscitaci jsme ho transportovali na emergency plzeňské fakultní nemocnice. Je ve vážném stavu,“ uvedl v úterý večer mluvčí krajské záchranné služby Luboš Bouček.

Ve čtvrtek ráno však přišla smutná zpráva. Ani mladší z mužů nepřežil.

Asi opravovali

„Muži prováděli v garáži nějakou činnost, nebydleli tam. Měli tam nějaký zdroj tepla, od něhož to všechno vzniklo,“ uvedl mluvčí policie Michal Schön. Byla nařízena soudní pitva. Kriminalisté se případem nadále zabývají.

