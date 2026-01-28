Dohra silvestrovské tragédie: Muži přišli o ruce, policie zahájila trestní stíhání
Silvestrovské oslavy skončily pro dva muže katastrofou. Jeden v Českých Budějovicích přišel o obě ruce, druhý v Praze o pravou a část levé. Nepotýkají se však pouze se zdravotními následky. Policie prověřuje, zda neodpálili zakázanou pyrotechniku, a nevylučuje trestní stíhání.
Silvestr měl být oslavou nového roku, pro dva nešťastníky se ale změnil v boj o život. Muž (30) v Českých Budějovicích utrpěl při výbuchu petardy devastující zranění v oblasti zápěstí a lékaři mu už ruce nedokázali zachránit. V Praze-Modřanech jiný (36) ztratil pravou ruku úplně a levou částečně, navíc utrpěl vážná zranění břicha. Oba skončili v nemocnici a případy nyní řeší policie.
Nedovolené ozbrojování?
Kriminalisté se zaměřují na to, s jakým typem pyrotechniky zranění muži manipulovali. Na místech explozí zajistili zbytky použitých výrobků a čekají na výsledky znaleckých posudků. Právě ty mají ukázat, zda nešlo o zakázanou pyrotechniku, kterou smějí používat pouze osoby s odborným oprávněním. Podle serveru Novinky už dříve jihočeský policejní mluvčí Jiří Matzner uvedl, že dosavadní zjištění tomu v budějovickém případě nasvědčují.
Přestože žádné obvinění zatím nepadlo, policie dává jasně najevo, že ani doživotní zdravotní následky automaticky neznamenají konec vyšetřování. Pokud se potvrdí porušení zákona, mohou oba případy skončit před soudem, kde by se k rozsahu zranění přihlíželo až při rozhodování o případném trestu.
Pyrotechnika má jasná omezení
Zákon přitom jasně rozlišuje jednotlivé kategorie zábavní pyrotechniky. Zatímco prskavky a drobné efekty patří k nejméně nebezpečným a jsou běžně dostupné, silné petardy a profesionální výrobky smějí odpalovat jen vyškolené osoby s platným oprávněním.
Odborníci dlouhodobě upozorňují, že právě porušování těchto pravidel patří k nejčastějším příčinám těžkých úrazů, často navíc v kombinaci s alkoholem.
