Zbraňová amnestie v Česku: Muž z Budějovic odevzdal unikát za milion
Od začátku ledna do konce června mohou lidé v Česku beztrestně odevzdat či legalizovat nelegálně držené zbraně a střelivo. Do poloviny ledna už přinesli policistům na tři stovky zbraní a přes dva tisíce kusů střeliva. Jihočeským strážcům zákona dokonce přistál na stole mimořádě cenný a raritní kousek.
Nejvíce munice přijali zatím policisté v Praze, nejvíce zbraní zatím lidé odevzdali v Jihočeském kraji. Právě tam se policisté setkali i s naprostým unikátem. „Letošní zbraňová amnestie přinesla ve středu policistům z Českých Budějovic mimořádný kousek. Karabinu Volkssturmu (lidobrany) VG-45. Její hodnota je kolem jednoho milionu korun. V ČR existují snad jen dvě,“ napsali policisté na sociální síti X.
V Trutnově první lednové pondělí odevzdal muž torzo granátu F1 a náboj ráže 30 x 173 mm, které si na místě převzal pyrotechnik. „Další oznamovatel kolegy vyhledal ve středu 7. ledna, když na služebnu donesl jednorannou pušku, pět signálních zbraní a samopal. Kolegové v Hradci Králové převzali od dvou oznamovatelů opakovací pušku a samonabíjecí pistoli,“ uvedla mluvčí královéhradecké policie Šárka Pižlová.
Policisté upozorňují, aby byli lidé maximálně opatrní, zejména v případě munice a výbušnin. „Prosíme, nebezpečný materiál sami nikam nepřevážejte. Nejprve zavolejte na linku 158, pyrotechnici si s nálezem poradí,“ vyzvali. Jen za první dva týdny letošního roku lidé odevzdali 219 zbraní a 2075 kusů střeliva.
Odevzdané zbraně a střelivo prozkoumají odborníci. Ověří, zda zbraně nebyly použité ke spáchání trestného činu. Pokud se souvislost neprokáže a zbraň nebude v pátrání, může si člověk do šesti měsíců požádat o vydání potřebných dokladů, které ho opravňují k držení zbraně.
„Platí, že zbraň může být vydána pouze tomu, kdo splňuje všechny zákonem stanovené podmínky a má odpovídající zbrojní oprávnění,“ dodala Pižlová. Zbraňová amnestie byla v ČR před letošním rokem vyhlášena pětkrát, při poslední v roce 2021 lidé odevzdali nebo si nechali zaregistrovat téměř 3700 zbraní a 133.000 kusů střeliva.
