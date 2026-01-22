Česká spořitelna hlásila výpadek internetového bankovnictví: Nefungovala aplikace George

Česká spořitelna (ilustrační foto)
Aktualizováno -
22. ledna 2026
10:18
Autor: Mii, ČTK - 
22. ledna 2026
10:12

Česká spořitelna měla dnes dopoledne potíže s fungováním bankovnictví George. Podle serveru Downdetector začaly být problémy hlášeny před 9:00. Banka na sociálních sítích uvedla, že pracuje na nápravě. Po 10:00 začal být provoz obnovován.

„George hlásí výpadek. Omlouváme se, aplikace George bude chvíli mimo. Pracujeme na opětovném zpřístupnění,“ uvedla Česká spořitelna na facebooku.

Česká spořitelna je největší banka v ČR podle počtu klientů. Rakouská finanční skupina Erste Group Bank, která Českou spořitelnu vlastní, je hlavní společností na bankovním trhu střední a východní Evropy.

Témata:
FacebookČeskoČeská spořitelnaInternetové bankovnictvíStřední a východní EvropaErste GroupDowndetector
