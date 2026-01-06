Střelba samopalem na slovenském sídlišti: Místní vyděsil muž v uniformě
Uprostřed noci zažili obyvatelé slovenského sídliště v obci Šahy obrovský šok. Prostředkem ulice se procházel muž ve vojenské uniformě a střílel do vzduchu. Místní si nejdříve mysleli, že se jedná o žert, poté ve strachu přivolali policii.
Obyvatelé sídliště ve slovenské obci Šahy budou na děsivý zážitek vzpomínat ještě dlouho. Uprostřed noci se ulicí procházel muž ve vojenském oblečení a střílel do vzduchu samopalem. Sousedi se nejdříve domnívali, že se jedná o špatný žert. Nakonec na muže zavolali policii.
„Bydlíme tu už mnoho let, ale toto jsme ještě nezažili. Báli jsme se. Vždyť nevíme, jestli střílel slepými nebo ostrými náboji,“ vypověděl soused pro TV Markíza. Sám muž v uniformě po příjezdu policie tvrdil, že střílel slepými náboji.
„Hlídka zaznamenala přestupek v oblasti střelných zbraní a munice. Zbraň spolu s licencí na střelné zbraně byla zabavena v souladu se zákonem,“ reagoval na situaci mluvčí policie Tomáš Havetta.
K události se vyjádřil i primátor města Pál Zachar. Podle něj si pachatel neuvědomoval vážnost a nebezpečí situace a ohrožoval nejen sousedy, ale i sebe. V klubu vojenské historie muže přitom znali a popsali ho jako nekonfliktního a klidného člověka.
Samotný pachatel k celé situaci odmítl promluvit. Případ dále vyšetřuje policie a střelci hrozí trest.
Poslat na ukrajinu , tam si může zastřílet