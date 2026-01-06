Vrah ve Sviněticích manželce usekl hlavu?! Šokující slova sousedů
Policie zatkla v souvislosti se sobotní vraždou ve Sviněticích partnera zavražděné ženy. Ten měl prý své manželce useknout hlavu, kterou kriminalisté údajně našli až o 3 km dál v řece Blanici. K případu se poprvé vyjádřili i sousedé.
To, že se na statku stalo něco strašného, vytušili příbuzní muže a ženy, kteří pohotově zavolali policii s tím, že je statek odemčený a nikdo v něm není.
Policistům se po příjezdu naskytl výjev jako z hororu. V kůlně vedle statku našli zavražděné ženské tělo bez hlavy. Hlavu zavražděné našli policisté až o 3 km dále v řece Blanici za pomoci služebního psa. Vražedným nástrojem byla nejspíš sekera.
Nikdo by to do něj neřekl
„Vyšetřování dál pokračuje. Dnes kriminalisté prováděli domovní prohlídku na statku, která se vzhledem k rozloze stavení protáhla,“ uvedl v pondělí odpoledne bez další podrobností jihočeský policejní mluvčí Jiří Matzner.
Obyvatelé malé poklidné vesničky na jihu Čech jsou z tragické události v šoku. Jeden ze sousedů pár popisuje jako „dobré a bezkonfliktní lidi“ s tím, že spolu občas zapředli hovor.
„Vůbec nechápu, co se stalo. Mně to přijde divné. On asi něco bral, nebo tak vypadal, ale byl v pohodě a nic nedělal. Pořád jsme o tom doma mluvili, že to udělala třeba třetí osoba. Nevíme, ale do něj by to člověk zkrátka neřekl,“ naznačil jeden ze sousedů pro CNN Prima News, že by za celou událostí mohly stát drogy.
Muž není schopen výslechu
Muže v sobotu odvezla rychlá záchranná služba ve špatném psychickém stavu ještě před nálezem těla a do dnešního dne ho nemohli kriminalisté vyslechnout.
„Máme skupinu Svinětice a tam jsem četla, že nám souseda odvezla rychlá. Vždycky se vybavuje, pozdraví... Ale je zkrátka mimo. Mně přišel pod vlivem drog. Vím, že kouřil marihuanu,“ svěřila se jedna ze sousedek.
