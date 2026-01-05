Češi a Slováci mezi nejhledanějšími zločinci Evropy: Obrovská distribuce drog a vraždy

Dva kriminálníci, kteří pláchli z Česka, se ocitli na seznamu nejhledanějších zločinců Evropy. Kokainový boss Vilém Kováč (50) a obchodník s psychotropními látkami Oskar Beneš (65) jsou mezi 51 lidmi, po kterých Europol intenzivně pátrá.
Europol tradičně zveřejňuje s koncem roku i seznam aktuálně nejhledanějších kriminálníků Evropy. Mezi nimi jsou i dva Češi figurující v rozsáhlé distribuci drog, Vilém Kováč a Oskar Beneš. Na seznamu jsou pak dva Slováci, Róbert Okoličany a Eva Zámečníková.
