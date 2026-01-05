Češi a Slováci mezi nejhledanějšími zločinci Evropy: Obrovská distribuce drog a vraždy

    Autor: nkc,btk,Jan Šimůnek - 
    Dnes
    05:00

    Dva kriminálníci, kteří pláchli z Česka, se ocitli na seznamu nejhledanějších zločinců Evropy. Kokainový boss Vilém Kováč (50) a obchodník s psychotropními látkami Oskar Beneš (65) jsou mezi 51 lidmi, po kterých Europol intenzivně pátrá.

    Europol tradičně zveřejňuje s koncem roku i seznam aktuálně nejhledanějších kriminálníků Evropy. Mezi nimi jsou i dva Češi figurující v rozsáhlé distribuci drog, Vilém Kováč a Oskar Beneš. Na seznamu jsou pak dva Slováci, Róbert Okoličany a Eva Zámečníková. 

  • 1.Vilém Kováč

    Kokainový boss, který v Liberci šéfoval drogovému velkoskladu, je v hledáčku policie od roku 2012. Drogy za miliardy pašovala jeho parta schované mezi tuňáky, banány nebo třeba v žulových deskách. „Jako šéf skupiny organizoval rozsáhlý obchod s drogami v České republice, ale také v Libanonu, Řecku, Slovinsku, Polsku, Německu, Španělsku, Francii, Nizozemsku, Lotyšsku, Litvě a Rusku,“ uvádí policie.

    Hledaný kriminálník Vilém Kováč Hledaný kriminálník Vilém Kováč | Interpol

    Při snaze jej dopadnout dokonce kriminalisté zveřejnili fotografie upravené umělou inteligencí, jak by vypadal s vousy nebo delšími vlasy. „Je ozbrojený a nebezpečný,“ dodávají detektivové z Europolu. Proces s Kováčem začal v jeho nepřítomnosti v únoru. Počátkem roku v e-mailu popřel jakoukoliv kriminální činnost. Hrozí mu až 18 let vězení.

  • 2.Oskar Beneš

    Oskar Beneš si odseděl 12 let ve vězení za rzsáhlou distribuci konopí v České republice a prodej marihuany. Pěstování a obchodu s drogami se měl věnovat od roku 2013, už předtím byl v obecném povědomí. Figuroval ve vyšetřování vraždy z roku 1993, za kterou byl stíhaný. Později ho soud obžaloby sprostil. 

    Hledaný kriminálník Oskar Beneš Hledaný kriminálník Oskar Beneš | Europol

    „Obviněným poskytl vozidla pro přepravu marihuany, sazenic konopí a vybavení pro školky, koordinované jednotlivé dodávky marihuany nebo převod drobných rostlin konopí, včetně zásilek marihuany kurýrům do zahraničí. Přijal platby za prodej marihuany a v některých případech osobně doručil marihuanu kupujícím,“ uvedl Europol. V roce 2023 utekl z vazby v Portugalsku.

  • 3.Eva Zámečníková

    Mezi nejhledanější zločince patří také Slovenka Eva Zámečníková. Po nevěře se v roce 2014 rozvedla se svým manželem. Aby se vyhnula finančnímu vyrovnání po rozvodu v přepočtu za 2 miliony korun, chtěla na svého manžela zosnovat úkladnou vraždu! K vraždě naštěstí nikdy nedošlo, za její objednání ovšem soud ženu odsoudil k osmi letům vězení. Od té doby je žena na útěku.

    Hledaná kriminálnice Eva Zámečníková Hledaná kriminálnice Eva Zámečníková | Europol

  • 4.Róbert Okoličany

    Mafián původem ze slovenských Košic je hledaný na evropské úrovni a už 7 let se policii nedaří jeho zadržení. Podle Europolu je na něj vydaný zatykací rozkaz za trestný čin „Zřízení, organizace a podpora zločinecké skupiny a teroristické skupiny“. Mezi další strašlivé skutky připisované mafiánovi patří vraždy, pokusy o vraždy, nepovolené ozbrojování a vydírání. Hledaný kriminálník by se údajně měl schovávat v Moskvě, informoval Jeden Deň PLUS.

    Hledaná kriminálník Róbert Okoličany Hledaná kriminálník Róbert Okoličany | Europol

